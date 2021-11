El seleccionador de balonmano Juan Carlos Pastorcometidos por su equipo en la clara derrota frente a Francia (21-28), un encuentro en el que los jugadores españoles han estado ausentes "desde el principio", por lo que ahora tendrán "muchísimo que mejorar" antes del partido contra Brasil donde se jugarán el pase a cuartos."Hemos cometido muchísimos errores, no es para estar contentos. Tenemos muchísimo que mejorar,, hemos fallado muchos pases, muchas pérdidas y ellos lo han aprovechado. De aquí a dentro de dos días tendremos mucho que mejorar", relató Pastor, en un ejercicio de autocrítica tras el mal partido de España.Pastor cree que para batir a la selección brasileña sus pupilos "lógicamente" se verán obligados a "jugar menos libres" que en el encuentro de hoy. Por último,, que hoy ha resultado nefasta. "Otras veces nos ha salido bien, lo hemos estado entrenando, pero si no sabemos cómo tenemos que intercambiar es difícil", señaló.En la misma línea se manifestó el capitán David Barrufet , sabedor de que "hay que mejorar mucho de de cara al próximo partido e intentar tirar para adelante". El guardameta resaltó que "nadie se va contento" tras la derrota de hoy, cimentada en la buena defensa de los franceses."Han defendido muy bien en el uno contra uno, hemos dejado de lado el juego colectivo y eso ha podido ser. Hay que jugar más en bloque cuando la otra defensa te defiende muy bien, intentar jugar más colectivo y menos individual", comentó el jugador del Barcelona, que dejará la selección tras los Juegos.Barrufet cree que el equipo no debe mirar a nadie en la última jornada porque una victoria clasifica para cuartos. "Hay que ganar a Brasil para estar en cuartos, no queda más remedio. Las cuentas en los otros grupos no valen,, que es lo principal", advirtió.Uno de los puntales españoles, Iker Romero, animó a "pasar página" y evitó recurrir a las excusas pese a que le duele "bastante" el codo, donde arrastra molestias desde hace tres semanas: "Tal y como he jugado en los últimos partidos si sigo así me retiro del balonmano,El central admitió que el equipo español la había "cagado" contra Francia, que cuenta con "la mejor defensa del mundo". "Si no tienes un buen día y encima es contra Francia, te mean. Hay que mejorar, ganar a Brasil y ya hablaremos el día 20, pero hay que ganar a Brasil porque si no, no hay día 20.", aseveró.Romero, que negó discusiones entre los jugadores españoles durante el choque de hoy, reconoció ser "medio jugador" si no puede lanzar "con comodidad", aunque entiende que también "habrá que pasar, defender o morder al contrario". Como conclusión, el barcelonista lanzó un mensaje positivo recordando que el comportamiento de España "puede cambiar en cualquier momento".