"Disputar una final olímpica sería impresionante. Ya lo sería lograr una medalla". Así de entusiasmado se encontrabadespués de clasificarse para las semifinales del torneo olímpico de Pekín, aunque el tenista español ha subrayado que,Nadal, que ha empezado su partido contra el austriaco Jurgen Melzer (6-0 y 6-4) pasadas las doce de la noche, hora de Pekín, ha comentado que "el día ha sido largo pero con un buen resultado. He disputado un gran primer set. El segundo también ha estado bien, pero después él me ha roto el servicio y se ha complicado".El tenista español se ha mostrado, aunque ha recalcado que "sólo haciendo lo mejor podré ganar también a Djokovic", al que calificó del mejor en esta superficie (dura) "después de Roger Federer".Sobre el primer favorito, eliminado por James Blake , Nadal se ha mostrado excesivamente sorprendido por lani por la posibilidad frustrada de que Pekín no contemple una final entre los dos primeros jugadores del ránking. "Hay mucha igualdad en el tenis y lo que no es normal es que Federer y yo coincidamos tantas veces. Lo normal sería que unas veces fallara uno y otras otro. Porque hay mucha igualdad", ha señalado el manacorense.