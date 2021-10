Leire Iglesias: "Perdón, pero era un poco bruta"

La judoca española Leire Iglesias ha declarado tras perder en Pekín el combate por la medalla de bronce en -70 kilos que su adversaria, la hasta hoy subcampeona olímpica Edith Bosch,, y tras reconocer que la ha "cazado" en el ippon que supuso la derrota, ha agragado bromeando: "Perdón, pero era un poco bruta".Leire Iglesias ha subrayado: "Es para irse contenta. Para mí,", y ha repasado los sacrificios que para completar el ciclo olímpico, ya que "cuatro años son mucho tiempo de presión y entrenamiento"."Al final, estaba un poco cansada", ha confesado la española, que mencionó los cuatro combates que ha librado, el último ante una holandesa muy competitiva, frente a la que Leire Iglesias no se ha acobardado. "Ella me ha venido, y he ido a por ella".Ha dicho quepor el cuerpo, aunque ninguna lesión relevante tras el último combate de la jornada ante Boch, una contrincante a la que ya había ganado en algunas ocasiones.Respecto al ippon con el que perdió el combate por el bronce olímpico, la bilbaína ha indicado: "Me ha cazado, nunca se lo he visto hacer", y apuntó resignada: "Esto es judo, aquí no tienes 45 minutos para remontar".Sobre los resultados de la selección española de judo en Pekín 2008, Leire Iglesias ha comentado: ". Influye el arbitraje, son muchos factores. Ana Carrascosa y David Alarza se lesionaron, a Oscar Peñas le dieron un ippon que no era...""Ahora pienso en descansar y en curar las pequeñas lesiones. Quiero irme a Bilbao, estar con mi familia, disfrutar de mis sobrinas, ver a mis amigas, hacer todo lo que no puedo el resto del año".