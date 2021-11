España se queda sin boxeo en Pekín

El español, de origen dominicano, José Kelvin de la Nieve vio cumplido su sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, pero no pudo debutar con un triunfo en el torneo de boxeo de Pekín, al perder por puntos 12-9 frente al estadounidense Luis Yañez, de origen mexicano, en el peso minimosca.



De La Nieve estuvo siempre en la pelea, pero se encontró con un gran rival, que en los dos primeros asaltos impuso su ritmo y consiguió frenar la rapidez con la que el púgil español se movía por todo el cuadrilatero.

La igualdad en la puntuación de 2-2 del primer asalto se rompió en el segundo con un 4-3 y a partir de ese momento Yañez fue imponiendo su boxeo, mientras que De La Nieve tenía que salirse de la larga distancia para buscar el cuerpo a cuerpo y ahí fue donde se le acabaron las posibilidades de triunfo.



Yañez, que estuvo a punto de quedar fuera del equipo de Estados Unidos por su indisciplina de no querer entrenarse con el equipo nacional, mostró que había llegado con una gran preparación y no acusó el conflicto que vivió con los máximos responsables del boxeo de su país.



"Me ganó bien, me superó en los dos primeros asaltos, manejó muy bien la pelea y ahí estuvo la clave de mi derrota", declaró a EFE De La Nieve. "Intenté recuperarme en los dos últimos, pero ya fue demasiado tarde porque también metió buenos golpes a la contra".



De la Nieve, que dio las gracias a España y a Huelva por todo el apoyo que le habían dado para estar en unos Juegos Olímpicos, dijo que la experiencia había sido muy positiva.