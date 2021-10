Rafael Nadal, próximo número uno del tenis mundial y uno de los principales contribuyentes al exitoso año que vive el deporte español, se encuentra en un desafío importante en los que son para él sus segundos Juegos Olímpicos. Sin tiempo para disfrutar del número uno en un año en el que apenas ha descansado, se muestra dispuesto a vivir la cita olímpica como una "experiencia única".

"Para mí el número uno es un triunfo bonito. Pero no tengo tiempo de disfrutarlo porque estoy en los Juegos y esta es una experiencia única. Y ahora sólo pienso en intentar hacerlo lo mejor posible", ha dicho el tenista español, una de las principales bazas de la delegación española en los Juegos.

Rafa Nadal ya estuvo presente en los Juegos de Atenas en 2004, pero en aquella ocasión sólo disfrutó de la experiencia durante 24 horas, porque perdió en su primer partido frente a su paisano y amigo Carlos Moyá y tuvo que hacer las maletas demasiado pronto. Ahora, tendrá tiempo de disfrutar de la Villa olímpica y de convivir con otros ilustres deportistas.

"Es una experiencia inolvidable estar aquí. Estar en la Villa Olímpica con deportistas a los que ves por la televisión es una experiencia maravillosa", insistió la raqueta española, que apenas ha tenido tiempo de descansar, especialmente en los últimos meses. Afronta ahora su esfuerzo final del curso.

"El calendario de este año es terrorífico. No he tenido tiempo de descanso, sólo una semana después de Wimbledon. Es un año duro y difícil y espero que los días de entrenamiento sean suficientes para afrontar la competición. Tengo que asimilar un cambio horario de doce horas, pero los últimos esfuerzos de la temporada son aquí y en Estados Unidos, porque después la temporada vuelve a Europa", indicó Nadal.

El tenista español aclaró que, a pesar de las apariencias, no va "sobrado de fuerzas". "No me veo más fuerte que el resto", dijo.

Nadal puede consolidar su condición de número uno si logra el oro en Pekín. Los puntos que otorga el torneo de tenis pueden ampliar la ventaja del español respecto al suizo Roger Federer una vez concluyan los Juegos.

"Nadie piensa en los puntos que hay en juego para el circuito, sino en representar a un país y conseguir una medalla para tu país", aclaró.

El deporte español, con humildad

El tenista balear lideró la puesta en escena oficial del equipo español de tenis en Pekín y acaparó gran parte de las demandas de los medios de comunicación, españoles y del resto del mundo, a pesar de compartir la presentación con el resto de integrantes, tanto del equipo masculino como del femenino.

Los triunfos en Roland Garros y Wimbledon, las victorias ciclistas en el Tour de Francia y el Giro de Italia o la conquista de la Eurocopa por la selección española de fútbol han dirigido las miradas del mundo hacia el deporte español.

"El año para el deporte español ha sido fantástico. Venimos con humildad sabiendo lo difícil que es conseguir lo que hemos hecho. Será difícil repetir una temporada como esta. A veces, cuando ocurre esto, nos acostumbramos demasiado a las victorias y dejamos de valorarlas. Nos olvidamos de lo complicado que ha sido", subrayó Rafael Nadal, que ocupará la cima del circuito masculino dentro de doce días.