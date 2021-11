Así jugó España en la final de la Eurocopa

Excepcional partido de los 'catorce' de Luis, los jugadores que el "Sabio de Hortaleza" dispuso en el tablero en la gran final de la Eurocopa frente a Alemania, que se decidió con un gol de Fernando Torres. Este es el análisis de los jugadores que disputaron el partido en el estadio Ernst Happel de Viena, uno a uno:

Iker Casillas: Inexpugnable. El mejor portero de la Eurocopa demostró ante Italia que había fortalecido uno de sus puntos menos fuertes, los penaltis, y en la final ante Alemania engrandeció otro, el juego aéreo. Eran claves sus puños, sus salidas. En tres ocasiones los sacó en la primera mitad, en la segunda repitió. Bajo palos no tuvo que realizar ninguna de sus paradas salvadoras.

Sergio Ramos: Terminó la final mostrando la mejor de sus caras tras una irregular Eurocopa. Comenzó titubeando, regalando un balón de peligro a Alemania que salvó Puyol, pero tras quitarse los nervios desplegó todo su potencial físico. Defendió bien a Podolski y subió con criterio. Puso un pase medido a la cabeza de Torres, que acabó en el palo, y rozó el gol en dos ocasiones. Acabó el partido en área contraria, señal de fuerza y superioridad.

Carlos Puyol: Inconmensurable, como en todo el campeonato. Fue pura raza en cada balón dividido y secó a Klose en su peligroso juego aéreo. Ha sido clave en que España no haya encajado un solo gol en cuartos, semifinal y final.

Carlos Marchena: El cacique en defensa estuvo agresivo en cada acción en la que entró en juego y se metió en todas las peleas. Su perfecta colocación le hizo salir vencedor de todos los ataques de Alemania.

Joan Capdevila: Comenzó mostrando su cara más ofensiva, rompiendo por el costado izquierdo, pero sus centros acabaron siempre en manos de Lehmann. En la segunda mitad se centró en defender a Schweinsteiger, que tuvo que abandonar la banda para crear peligro.

Marcos Senna: Perfecto. Ha realizado una Eurocopa inigualable que cerró firmando un nuevo partido para el recuerdo en la final. Destruyó el fútbol alemán y puso los cimientos del español. Estuvo en todas las zonas del campo. Rozó la sentencia a nueve del final, por milímetros no puso un broche de oro.

Andrés Iniesta: Como ocurrió en los dos últimos encuentros, comenzó en la banda derecha y la cambió con Silva, para sentirse más cómodo en la izquierda. Ofreció desmarques, recibió balones de gol pero le faltó confianza en su zurda para chutar y suerte para culminar sus recortes dentro del área. Terminó mejorando su cara, rozando el gol en dos claras ocasiones y tocando sin cansarse.

Xavi Hernández: Empezó tapado por la fuerza germana pero con los minutos soltó su fútbol. Cuando apareció desequilibró. Leyó a la perfección los pases entre líneas a Fernando Torres o Iniesta. Encontró la velocidad del '9' español, para asistir en el primer gol y condujo con criterio el juego de la 'roja' hasta el último segundo.

David Silva: Mantuvo su buen nivel en un campeonato el que ha explotado su calidad. Por banda izquierda y posteriormente por la derecha brilló. Un cabezazo que dio a Podolski, picado por una patada anterior, hizo que Luis Aragonés le sustituyese para evitar quedarse con diez.

Cesc Fábregas: Jugó como un veterano pese a ser el más joven de la selección, con 21 años. Se asoció con los 'jugones' para tocar con criterio y buscar siempre los desmarques de Fernando Torres. Fue víctima de la dureza de Ballack y en la segunda parte se la devolvió mostrando su carácter. Es un ganador. Fue el primer cambio de Luis, dejando su puesto en el minuto 63.

Fernando Torres: Por fin, la estrella del equipo, guardó su explosión para la final. No estaba David Villa y sobre él recaía la responsabilidad del gol. A la hora de la verdad, no falló. Cerró a lo grande la Eurocopa, con un gol que define sus cualidades, velocidad, lucha y calidad para picar el balón a la salida de Lehmann (m.33). El palo había evitado once minutos antes su gol, tras un buen cabezazo ajustado. Se peleó con Metersacker y Metzelder y salió victorioso de la lucha.

Xabi Alonso: Sustituyó a Cesc en el minuto 63, para devolver el dominio del centro del campo a España tras minutos de dudas. Formó doble pivote con Marcos Senna, como en la parte final de semifinales ante Rusia. Puso pausa en momentos de nerviosismo.

Cazorla: Entró en la final en el minuto 66 por Silva, se pegó a la banda derecha e hizo honor a su papel de revulsivo con España. Desbordó en momentos de dureza germana.

Güiza: Jugó los últimos diez minutos para aprovecharse del cansancio en la lucha de los centrales con Torres. Entró desde su primer segundo en el partido, provocando una mano fuera del área de Lehmann que no señaló el colegiado y cayendo a las bandas para mantener el esférico.