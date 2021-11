El pívot catalán Marc Gasol, que ha militado los dos últimos años en el Akasvayu Girona, ha confirmado que la próxima temporada jugará en la liga de baloncesto de los Estados Unidos (NBA), en la que el equipo de Memphis Grizzlies tiene sus derechos.



Gasol ha reunido a los medios de comunicación en un hotel de Girona, donde también se han dado cita numerosos aficionados, para despedirse de la afición catalana después de dos años a gran nivel en el conjunto gerundense. Este año fue designado mejor jugador de la Liga ACB.



El jugador ha confirmado que jugará en la NBA, pero no ha descartado que por un "cambio de cromos" pueda recalar en otro equipo que no sea los Grizzlies, conjunto que fue la primera entidad donde recaló hace años su hermano, Pau, antes de dar el salto a mediados de esta temporadas a los Lakers. Los Grizzlies también fueron la puerta de entrada a la NBA de Juan Carlos Navarro, quien ha decidido regresar este año al FC Barcelona.



"Os he convocado hoy para hacer pública mi decisión de irme a la NBA", pronunció Gasol, un anuncio al que le continuó una serie de agradecimientos al recordar a "toda la gente de Girona, a los responsables del club y a todos aquellos que me han ayudado en estos últimos años". El jugador catalán también quiso disculparse ante todas las entidades que le han sondeado estos últimos meses y que no han podido hacerse con sus servicios, en clara alusión, especialmente, al FC Barcelona. "A todos aquellos equipos que me han hecho llegar una oferta para la próxima temporada, si les he podido perjudicar por mi decisión, lo siento mucho, de verdad", aseguró.



Antes de su marcha, el jugador y su representante, Arturo Ortega, han explicado que contaban con serias ofertas para seguir en la Liga ACB, y el jugador ha garantizado que cinco de ellas "eran en firme". Gasol se va después de haber sido designado como mejor jugador de la pasada Liga ACB. "La decisión de irme a la NBA la he tomado este último fin de semana y se trata de buscar una motivación nueva en un sitio nuevo", añadió.



Una aventura que empieza de inmediato, ya que el jugador ha ordenado a sus representantes para que comiencen a hablar con el equipo que tiene sus derechos (Grizzlies), aunque no cierra la puerta a poder jugar en otro equipo. "Esto no depende de mí, sino de Memphis. Yo en principio debo pensar en esta posibilidad y, si después hay cambios (traspaso a otro equipo), pues los aceptaré", desveló.



El mediano de los Gasol llegará a la NBA donde no le faltarán comparaciones con su hermano, hecho que a Marc no le preocupa "porque es lo que ya ha habido en las últimas temporadas aquí en la ACB. Pau me ha ayudado a reflexionar sobre la posibilidad de ir a la NBA, aunque la decisión sólo podía tomarla yo".



En su despedida de Girona, Gasol ha estado acompañado por algunos de sus compañeros cómo Victor Sada y Darryl Middleton, por su ya ex técnico, Pedro Martínez, y por la mayoría del Consejo de Administración del club, encabezado por el presidente Josep Amat. En la cita, además de un gran número de medios de comunicación, también han asistido numerosos aficionados.