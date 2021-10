Donadoni: "España tiene todo para llegar a la final"

El seleccionador de Italia, Roberto Donadoni, aseguró tras la derrota de los suyos ante España en los cuartos de final de la Eurocopa en la tanda de penaltis (4-2), que los de Luis Aragonés "tienen todo para llegar a la final" del próximo domingo. El entrenador italiano, de 42 años, ve ahora cómo su futuro al frente del combinado nacional 'azzurro' está en el aire.

"España es un equipo muy fuerte, pero nosotros podemos irnos con la cabeza bien alta", apuntó Donadoni en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Ernst Happel de Viena. "En los momentos finales no nos quedaban fuerzas", dijo el técnico italiano.

Donadoni, que aseguró que sabían que España les iba a poner en dificultades, manifestó que trataron de plantarles cara. "Hemos tratado de contrarrestar su juego, pero han estado muy bien y al final han sido los penaltis los que han decidido", comentó.

En relación a su futuro, Donadoni afirmó sentirse "muy tranquilo". "Conocéis mi contrato, y estoy completamente relajado. Lo que decida la Federación será bueno para mí y ahora no puedo hablar sobre cosas que no están en mi mano", dijo el ex jugador del Milan.

Por último, y respecto al rendimiento de sus jugadores, que sólo han vencido uno de los cuatro partidos disputados en esta Eurocopa, Donadoni espetó que está "orgulloso" de ellos. "Estoy orgulloso del fútbol que han sido capaces de crear. No les quedó nada dentro, lo dieron todo", terminó el seleccionador de la vigente campeona mundial.

Cannavaro: "Fue un partido raro, España e Italia se tuvieron miedo"

El defensa italiano del Real Madrid Fabio Cannavaro, que no ha podido participar con su equipo por una lesión, declaró que el partido en el que Italia perdió contra la selección española "fue raro" y aseguró que "España e Italia se tuvieron un poco de miedo el uno al otro, porque los dos no estaban bien".

Respecto a la derrota sufrida por su equipo en la tanda de penaltis, el capitán italiano reconoció que "da pena salir de la Eurocopa por penaltis". El capitán italiano, que se lesionó en el primer entrenamiento de su selección antes de empezar el torneo, reconoció que Italia "también tuvo buenas ocasiones para marcar un gol, pero España tuvo más posesión de pelota".

En relación al juego de su selección, Canavaro declaró que "cuando se tiene un delantero grandote como Luca Toni, hay que ayudarle un poco más"."Pero no tuvimos la fuerza para hacerlo" lamentó el italiano.

Panucci: "Espero que España gane la Eurocopa por el cariño que les tengo"



También el defensa italiano Christian Panucci comentó tras el partido que espera que los de Luis Aragonés ganen la Eurocopa de Austria y Suiza, por el cariño que tiene a la selección española.

"Si no es Italia que sea España. Espero que ganen la Eurocopa por el cariño que les tengo", indicó el ex jugador del Real Madrid que se refirió a la tanda de penaltis "como una lotería", al igual que la mayor parte de los jugadores.



"Esto es el fútbol y así es el deporte. Ahora tenemos que felicitar a España. Nosotros nos vamos a casa haciendo todo lo posible", aseveró Panucci en declaraciones a la televisión.



Panucci comentó además que no valió de nada que España llevase 88 años sin ganarles en partido oficial. "Hoy no valía que llevaran 88 años sin ganarnos. Ha sido un partido muy igualado y al final han decidido los penaltis", terminó el defensa transalpino.