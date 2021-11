Los representantes de las federaciones territoriales de tenis español han acordado pedir la dimisión del actual presidente de la Real Federación Española (RFET), Pedro Muñoz, por las grandes diferencias que mantiene con los principales tenistas, acentuados tras la designación de Madrid como sede de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis.

Los representantes de las federaciones Asturiana, Navarra, Vasca, Catalana, Andaluza y Castellano-Leonesa se han reunido en Madrid para unificar posturas y hacer pública su decisión. Además, han contado con el apoyo, por escrito o telefónicamente, del resto de federaciones.

Manuel Antón, presidente de la Federación Castellano-Leonesa, ha señalado a EFE que los representantes de las territoriales "solicitan, en el plazo más breve posible, la dimisión del presidente por considerar que los hechos han puesto en evidencia su incapacidad para seguir representando al tenis español en cualquier ámbito", tal y como se confirmó, posteriormente, en un comunicado oficial.

"Ante la situación de inestabilidad e inquietud generado en el tenis español a raíz de los últimos acontecimientos que han trascendido al público en general y ante el clamor popular que se pregunta cómo es posible que el señor Muñoz siga presidiendo la RFET después de los sucedido, los representantes de las territoriales hoy presentes en Madrid (Asturiana, Navarra, Vasca, Catalana, Andaluza, y Castellano-Leonesa), con el apoyo de otras tantas federaciones que nos lo han ratificado por escrito o telefónicamente, desean poner de manifiesto su intención de solicitar en el plazo más breve posible la dimisión al señor presidente", dice el escrito.

El comunicado añade que "los hechos han puesto en evidencia su incapacidad para seguir representando al tenis español en cualquier ámbito, ya que ha perdido su credibilidad y la confianza y el apoyo de la mayor parte de los representantes del tenis español".

Los representantes de las territoriales mantienen la confianza en que la salida de Muñoz suponga la unidad del tenis. "Esperamos que a partir de la salida de Pedro Muñoz de la presidencia de la RFET la unidad del tenis español pueda ser un hecho en un futuro próximo".

Antón ha reconocido a EFE que si "el presidente de la Federación Española Pedro Muñoz se va mañana mismo, nosotros estaremos encantados. Esperamos que esto dé paso a reuniones que fructifiquen en la unidad del tenis", dijo el presidente de la federación Castellano Leonesa, que anunció que el próximo sábado, en un hotel madrileño, volverán a reunirse.

"No todos han firmado"

Pedro Muñoz ha expresado su malestar por la reunión de presidentes de federaciones territoriales en la que pidieron su dimisión, y ha asegurado a Efe que tiene constancia de que no han sido tantos los que han firmado su adhesión a ese documento y que sigue contando con el apoyo de la gran mayoría.

"Me han llamado personalmente muchos de los presidentes de las territoriales y no es cierto que ellos se hayan comprometido mayoritariamente en ese documento", ha dicho Muñoz.

"Que lo demuestren", ha añadido. "Es cierto que no me presentaré a las elecciones, pero no porque nadie me obligue ni me eche. Me iré porque así lo tengo decidido desde hace tiempo".