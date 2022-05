Ferguson, maestro y mentor de un equipo campeón

Sir Alex Ferguson se ha convertido tras la victoria del Manchester United frente al Chelsea en Moscú en el decimosexto entrenador que conquista en dos ocasiones el título de la Liga de Campeones, después de la copa que alzó con el United en 1999, en aquella espectacular remontada en los últimos minutos frente al Bayern de Múnich en Barcelona.

Y además, el técnico escocés rubrica la temporada con el doblete tras el triunfo en la Premier League -súmese al 'trébol'de Liga, Copa y Copa de Europa de 1999- también por delante del millonario Chelsea, condenado esta temporada a agrandar por comparación la gloria de los 'reds', que se han enseñoreado por Inglaterra y Europa, sin perder un solo partido en esta edición de la Champions.

Decir a estas alturas que, tras 34 temporadas como profesional en los banquillos -con un paso fugaz e irrelevante por la selección escocesa en el Mundial de México 1986-, es toda una institución no sería más que aludir a un tópico que no le hace justicia alguna. Alexander Chapman Ferguson (Glasgow, 1941) es un ejemplar único en el fútbol actual, frenético, mediático y cortoplacista, una réplica de otro sir Alex, Matt Busby, que ocupó su mismo puesto durante 24 años.

En Inglaterra nadie pone en tela de juicio las tácticas que emplea el "boss" del United. En Old Trafford, Sir Alex Ferguson se ha labrado un currículo admirable como fundador y regente de una era inolvidable en el club inglés. Fue contratado a finales de 1986, cuando el equipo se encontraba penúltimo y el descenso amenazaba Old Trafford. La última Liga que había ganado el Manchester se había ganado en blanco y negro, veinte años atrás, y la única Copa de Europa, en 1968.

Desde entonces, Ferguson ha sacado brillo al palmarés del United. Con él como técnico, el club ha guardado en las vitrinas cinco copas de Inglaterra, diez campeonatos de Premier, dos Copas de la Liga, seis Community Shield, dos Ligas de Campeones, una Copa Intercontinental, y también obtuvo por primera vez en la historia de los diablos rojos la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa. Con él al frente, los "diablos rojos" hicieron doblete en 1994 (Liga y Copa) y en 1999 conseguía el "trébol" (Liga, Copa y Liga de Campeones).

La continuidad, clave del éxito

El que lleva siendo míster del Manchester United en las últimas 22 temporadas no entiende de finales de ciclo. Bien es verdad que la cultura futbolística inglesa, con la figura del mánager deportivo, que aúna los papeles de entrenador y secretario técnico del club, ayuda lo suyo. Un entrenador que lleva las riendas de todo lo que concierne a la la plantilla bajo sus órdenes sin supeditar su futuro al resultadismo inmediato tiene hoy en día mucho ganado. En ese aspecto, England is different.

Pero la continuidad no sólo le ha servido para convertirse en el entrenador que más títulos ha obtenido en la historia del fútbol inglés. Por encima de todo, Ferguson ha triunfado por su capacidad de crear, mejorar y reconstruir la arquitectura deportiva del Manchester, y sobreponerse con visión global a los períodos de crisis y desaceleración propios de cualquier equipo.

En los últimos años, ha sabido suplir como si tal cosa las lagunas dejadas por iconos de la afición que salieron de club, como David Beckham, Ruud Van Nistelrooy y Roy Keane, cuyas marchas tanto lloraron los hinchas, sin perder la identidad del club, basada en el juego de toques, la apertura y la velocidad endiablada.

El juego ofensivo y vistoso que tanto gusta a Ferguson ha sido elogiado continuamente durante esta campaña, aunque su marcha triunfal hacia la Liga se ha cimentado en su solidez defensiva. Con la presencia de Rio Ferdinand -el jugador más caro de Inglaterra, por el que se pagaron 45 millones de euros- y el serbio Nemanja Vidic en el centro de la defensa, tan sólo ha concedido 22 goles en la Premier, todo un récord.

Ronaldo, Rooney, Tévez: las nuevas perlas

El entrenador escocés reconoció que fue el miedo a no volver a experimentar la gloria europea de antaño lo que le motivó para "reconstruir" la plantilla y convertirla en campeona de Europa.



"Se tienen miedos a muchas cosas pero a veces esos miedos son los que te motivan. Tuve la sensación de que ahora era un momento importante para que el equipo iniciara otro cambio y empezamos a reconstruir (la plantilla) de nuevo", señaló Ferguson.

Ferguson sigue teniendo razones para el optimismo, con los fichajes de los tres últimos años. Jugadores como Cristiano Ronaldo, Rooney, Tévez -al que el míster compara con otra leyenda, Eric Cantona, por su lucha y su capacidad para marcar goles clave-, Evra, o los nuevos Nani y Anderson son sus nuevas perlas, que el entrenador cultiva y mima como sus hijos futbolísticos, como antes hizo con sus actuales baluartes, Ryan Giggs o Paul Scholes.

Por eso, se resiste con furia a que la arrogancia de los talonarios le arrebate a Cristiano Ronaldo, criado y 'educado' a sus 23 años como el presente y el futuro de Old Trafford, como ya ha visto antes. Pero aunque así fuera, aún le quedarían cartuchos para erigir un nuevo Manchester campeón que siga dejando boquiabierta a media Europa.