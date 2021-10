La selección española de tenis ha enviado una carta a la opinión pública española en la que manifiestan su malestar y desacuerdo con el presidente de la Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz.

La nota esta firmada por Emilio Sánchez Vicario (capitán) y ocho jugadores: Rafael Nadal, David Ferrer, Carlos Moyá, Tommy Robredo, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco y Feliciano López.

En esta carta, remitida a Efe, los nueve componentes de la selección muestran su total "rechazo con la manera en la que el Presidente de la RFET" les representa, y anuncian que no participarán "en ningún acto público o promocional de la RFET, ni de sus patrocinadores, mientras el Sr. Muñoz sea presidente".

"Los jugadores abajo firmantes, componentes de la Selección Nacional, nos vemos en la obligación de hacer público nuestro malestar y desacuerdo con el actual presidente de la RFET, el Sr. Don Pedro Muñoz, con él y con su gestión, donde hemos sido continuamente engañados en las decisiones tomadas desde el inicio de su mandato", dice la nota.

Los nueve componentes del equipo español que deberá enfrentarse contra Estados Unidos, en España, en sede aún por determinar, se reunieron la pasada noche en Roma hasta las 02:15 de la madrugada, y elaboraron esta nota en la que muestran sus inquietudes ante la situación que se ha vivido estos días en torno a la posible designación de Madrid como ciudad para albergar la cita de semifinales.

"En el caso específico de la próxima eliminatoria de Copa Davis, para nosotros no es una cuestión, como erróneamente e interesadamente se quiere plantear, de Madrid sí o Madrid no", dicen.

Incumplimiento de lo pactado

"Los jugadores y el seleccionador hemos sido, una vez más, engañados al no haberse cumplido la promesa de defender y en su caso aprobar las condiciones preestablecidas por nosotros para no dar ninguna ventaja a nuestro rival", añade la carta, al aludir el compromiso que la RFET tomó en Bremen (Alemania) con los jugadores de consensuar la sede y la pista para recibir a Estados Unidos.

"También entendemos que ha engañado a algunas, si no a todas, las sedes candidatas a albergar la eliminatoria dado que en ningún momento han tenido una opción real de acoger como sede la misma", puntualizan, al referirse a las otras nueve ciudades que habían formalizado la petición para acoger la eliminatoria, de las que quedan cuatro: Madrid, Benidorm, Gijón y Tenerife, y cuya decisión se tomará el próximo día nueve en Madrid.

"No nos corresponde pedir actuaciones concretas como pudiera ser la dimisión o cesión de funciones del presidente, lo que si pretendemos es informar a la opinión pública española, aquellos a los que orgullosamente representamos cuando jugamos, a las altas instituciones del Estado, a las Federaciones territoriales y a los patrocinadores que apoyan el más alto órgano de gobierno del tenis español, de las formas dictatoriales, caprichosas y manipuladoras del Sr. Muñoz", añaden.

"Nuestro único objetivo es y siempre será, el de representar en las mejores condiciones posibles y con el máximo de garantía a España y no aceptamos esas maneras del Sr. Muñoz. Los jugadores somos los que jugamos, salimos a defender los colores de nuestro país y nos consideramos los principales perjudicados por las decisiones adoptadas", dicen en la nota.



Respuesta de la Federación

A todo esto, Pedro Muñoz ha hecho saber que no hará ninguna declaración sobre la carta, "por el bien del tenis español" y "por respeto a las sedes candidatas", mediante un escueto comunicado difundido por la RFET.



Pero Albert Riba, secretario técnico de la Federación Española de Tenis, que hoy se encontraba visitando Benidorm, ha negado que Madrid haya sido elegida ya como sede de esta eliminatoria. Aunque no hubo una declaración oficial a los medios de comunicación tras la visita, fuentes de la Agencia Efe aseguran que Riba ha dicho que Madrid no había sido elegida ya como la sede, y que si fuera así no se hubiera desplazado a Benidorm.