GarzÃ³nÂ assegura que Peinado podria haver comÃ¨s un delicte d'injÃºries
- L'exjutge de l'Audiència Nacional reclama un expedient disciplinari al jutge per afirmar que la Policia pot ajudar a fugir a Begoña Gómez
- Garzón veu “greu” la investigació sobre Zapatero i reclama respectar la presumpció d’innocència.
L’exjutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ha assegurat que el jutge Juan Carlos Peinado podria haver incorregut en un delicte d’injúries per les seves declaracions sobre la possibilitat que la policia ajudés a fugir Begoña Gómez. Garzón ha remarcat que aquesta afirmació és una “argumentació perillosa i innecessària” que no té cap justificació.
“☕ Garzón veu "previsible" un expedient disciplinari a Peinado per afirmar que la Policia pot ajudar a fugir a Begoña Gómez— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2026
🗣️ "No haurien de dubtar tant. L'argumentació és molt perillosa i totalment innecessària. Podria significar unes injúries"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/I3PdEQZPFv“
Acció disciplinària contra Peinado
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Garzón ha reclamat al Consell General del Poder Judicial l’obertura d’un expedient disciplinari, considerant que no hauria de “dubtar tant” davant la gravetat del cas. Segons l’exmagistrat, aquestes paraules generen desconfiança ciutadana i contribueixen al descrèdit dels cossos de seguretat, un fet que considera especialment preocupant.
En aquest sentit, ha qualificat d'innecessàries les mesures cautelars contra la dona del president del Govern, decretades pel jutge. "El CGPJ avui s'ha de pronunciar si és una acció disciplinària". "No es pot utilitzar procediments que van canviant d'un moment a altre i busquen camins per continuar avançant quan es tanquen altres portes. Ha de ser garantista", diu.
“☕ Baltasar Garzón veu "innecessàries" i "inapropiades" les mesures cautelars del jutge Peinado contra Begoña Gómez— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2026
🗣️ "El CGPJ avui s'ha de pronunciar si és una acció disciplinària"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/GiF48GlEIX“
El cas Zapatero
L’exjutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ha qualificat de “greu” la investigació que afecta l’expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. Segons Garzón, el cas impacta directament en una figura que “va marcar un model progressista després del xoc de l’11-M”. Garzón ha subratllat que el “xoc des d’una posició progressista és molt greu”, advertint de les conseqüències que pot tenir sobre la confiança institucional i la percepció ciutadana de la política.
Malgrat tot, l'ex magistrat ha estat la defensa de la presumpció d’innocència, que considera que “s’està destruint”. Garzón ha recordat que els mitjans de comunicació han d’informar, però també respectar els límits legals, com el secret de sumari, fins a l’obertura de judici oral, per evitar generar desconfiança i judicis paral·lels.
Garzón ha advertit que podrien existir elements probatoris contaminats des de l’inici, recordant que en altres procediments de l’Audiència Nacional ja s’han anul·lat causes per defectes formals.
“☕ Baltasar Garzón veu "elements probatoris que podrien estar contaminats des de l'inici" en el cas Zapatero— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2026
🗣️ "Que es demani un temps per contestar sobre les joies no pot ser un element inculpatori de qui té el benefici de presumpció d'innocència"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/ARG3D0oEXF“
També ha criticat la filtració de l’interrogatori i altres informacions, com la troballa de joies, i ha demanat prudència: “Si es demostra que són regals de caps d’Estat, no és delicte en si mateix”. I ha afegit que si s'enten com a delicte l'exercici de lobby "hi ha altres expresidents que ho tenen molt cruu". En aquest sentit, ha demanat una regulació urgent dels lobbys.
“☕ Baltasar Garzón creu que Aznar "s'hauria de contenir" amb les seves paraules pressionant la justícia— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2026
🗣️ "'El que pugui fer, que faci' és el que més descrèdit i desconfiança general"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/MmkEjyAwCE“
Lowfare a Espanya
L’exjutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, ha assegurat coincidint am la presentació del llibre La democracia amenazada que “per descomptat” hi ha lawfare a Espanya. Ha posat com a exemple casos com els de Begoña Gómez, David Sánchez, Mònica Oltra o el Fiscal General.
“☕ Baltasar Garzón diu que "per descomptat" hi ha lawfare: "No podem tapar el sol amb un dit"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 22, 2026
👉 Assenyala casos com els de Begoña Gómez, David Sánchez, Mònica Oltra o el del Fiscal General
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/eGzLRsdz4r“
Garzón apunta que determinats partits com PP i Vox, així com organitzacions “satèl·lit” d’ultradreta, estarien jugant un paper protagonista en la utilització política de la justícia, i alerta de situacions on “fets no provats han xocat amb resultats judicials”. En aquest context, també ha criticat el paper de figures com José María Aznar, a qui demana “contenció” per no pressionar la justícia.
A més, ha insistit que el Procés es va instrumentalitzar i que s’hauria d’haver resolt per vies polítiques, lamentant que alguns jutges posin “pedres a les rodes” a iniciatives com l’amnistia al Suprem. Garzón conclou que hi ha sectors del poder judicial que assumeixen un rol polític, advertint que cap poder de l’Estat hauria de situar-se per sobre dels altres.