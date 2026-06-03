Jordi Martí (Junts) creu que Sánchez i el seu govern "estan amortitzats"
- El regidor de Junts acusa Collboni de posar-se "de perfil" amb l'ús del català en la visita del papa
- El precandidat a les primàries de Junts per Barcelona confia que Puigdemont doni suport al guanyador
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, creu que Pedro Sánchez i el govern espanyol "estan amortitzats" en "termes polítics". El regidor juntaire creu que "estem al compte enrere" de la legislatura, després que altres veus de la direcció del partit hagin demanat al president de l'executiu una convocatòria d'eleccions.
"Estem vivint una anomalia democràtica, no estem en una situació normal com la resta de països europeus", ha assenyalat Martí en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4.
“☕ Jordi Martí Galbis creu que Sánchez i el seu Govern "estan amortitzats" | @jmartigalbis @JuntsXCat @Junts_BCN— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 3, 2026
🗣️ "Estem vivint una anomalia democràtica, no estem en una situació normal com la resta de països europeus. Estem al compte enrere"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Be2vIQDoJS“
El líder de Junts a Barcelona veu "una certa lògica" en l'oferta del secretari general del partit, Jordi Turull, a Alberto Núñez Feijóo de visitar Waterloo per negociar amb Carles Puigdemont la seva proposta de moció de censura instrumental per convocar eleccions. "Si volen tenir la iniciativa, han de venir i han de fer tot el possible per guanyar-la", els ha instat.
Crítiques a Collboni i Omella pel català
Jordi Martí ha acusat l'alcalde Jaume Collboni de posar-se "de perfil" sobre la polèmica per la poca presència del català en els actes de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El regidor de Junts ha explicat que aquest dimarts va enviar una carta al batlle per demanar que influís per un ús "digne" i "superior" de la llengua en "tots els esdeveniments de la visita del sant pare". "Té l'obligació com a alcalde de la capital de Catalunya de donar testimoni de la importància al català", ha reclamat.
“☕ Jordi Martí acusa Collboni de posar-se "de perfil" sobre la polèmica sobre el poc ús del català en la visita del papa Lleó XIV a Barcelona | @jmartigalbis @JuntsXCat @Junts_BCN— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 3, 2026
🗣️ "El senyor Omella s'equivoca. Hauria d'haver fet molt més", afegeix
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/us1aLksMwr“
Davant la informació rebuda per part de l'Arquebisbat de Barcelona que l'ús del català en la benedicció de la torre de Jesús ho haurà de decidir la Santa Seu i que l'arquebisbe no ho té previst demanar, el regidor de Junts ha afirmat que "el senyor Omella s'equivoca" perquè creu que "hauria d'haver fet molt més" des del primer minut "en defensa de la llengua pròpia de Catalunya".
Primàries de Junts per Barcelona
En les primàries de Junts per Barcelona per escollir el candidat en les pròximes eleccions locals, Martí confia que el guanyador del procés compti amb l'aval de Puigdemont. "Estic convençut que la direcció del partit, inclòs el meu president, acabaran donant suport a la persona que guanyi les primàries", ha afirmat.
“☕ Jordi Martí Galbis no descarta "acords més amplis" entre els precandidats de @Junts_BCN | @jmartigalbis @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 3, 2026
🗣️ "Estic convençut que la direcció del partit, inclòs el meu president, acabaran donant suport a la persona que guanyi les primàries"
📲https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Lyvqm7ARVo“
Malgrat això, ha reconegut no estar preocupat per si finalment el president del partit es pronuncïi a favor d'algun altre candidat. "Confio plenament en el president Puigdemont. Ell farà el que hagi de fer", ha afegit. Preguntat sobre perquè Junts ha buscat candidats per Barcelona, Martí ha defensat que "l'obligació del partit és buscar la millor opció": "Jo crec que ho soc i ho acabaré sent".
El president del grup municipal no descarta "acords més amplis" amb altres precandidats a les primàries una vegada avanci el procés. "Que tots els precandidats sumem energies i forces cap a un objectiu comú", ha demanat.
Davant un escenari electoral local on les enquestes apunten a l'alça d'Aliança Catalana, Martí ha assenyalat que no les creu perquè "es fan amb intencions no gaire exclusivament informatives, sinó per induir".
“☕ Jordi Martí Galbis no es creu les enquestes que apunten a una alça d'Aliança Catalana a Barcelona | @jmartigalbis @JuntsXCat @Junts_BCN— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 3, 2026
🗣️ "Es fan amb intencions no gaire exclusivament informatives, sinó per induir"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/FniXC6qfIz“
Pels electors que poden tenir dubtes sobre qui votar, el regidor de Junts ha remarcat la falta d'experiència d'Aliança Catalana en el govern de la ciutat.