Sirera creu que el candidat de Junts a la ciutat ho serà "per eliminació"
- El portaveu del PP critica que Collboni "premia" els okupes amb habitatges municipals
- El regidor popular defensa que es respectin el contractes en el cas del desnonament de Gràcia
El president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, creu que el candidat de Junts a la ciutat ho serà "per eliminació" perquè considera que "no hi ha ningú que vulgui assumir" la pèrdua de suport que pronostiquen les enquestes per la formació. "La davallada que tindrà Junts a l'Ajuntament serà molt bèstia", ha vaticinat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Sirera confia que el PP superi a Junts en les pròximes eleccions. Per aquest motiu, creu que els resultats dels comicis visualitzaran que els populars són l'alternativa a l'alcalde Jaume Collboni.
Sobre els recordatoris constants des de Junts que els vots del PP van fer batlle a Collboni per treure-li l'alcaldia a Xavier Trias, Sirera creu que "ho ha de superar". "Si necessita els meus vots per ser alcalde, no és normal que ofereixi un pacte de govern a ERC, és una mica de tonto", ha afirmat. Segons la seva opinió, si hi hagués hagut un "acord escrit", el grup popular es podria haver abstingut i fet que governés Trias com a llista més votada.
