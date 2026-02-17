Junts registra una llei per prohibir el burca després de rebutjar la de VOX
- Els de Puigdemont justifiquen que la proposta de Vox "està molt mal feta" i que la seva passarà els "filtres europeus"
Junts per Catalunya ha registrat aquest dimarts al Congrés dels Diputats una proposició de llei per prohibir el burca i el nicab en espais públics, segons fonts del partit. Ho ha fet després d'anunciar que votarà en contra de la mateixa mesura plantejada per Vox a la cambra baixa, una proposició que sí que comptava amb el suport del PP.
Amb la negativa dels de Puigdemont a la proposició de llei de VOX, la iniciativa es queda sense la majoria necessària al Congrés per tirar endavant, ja que el PSOE i la resta de partits progressistes s'han manifestat en contra.
"Ni burca, ni Vox. La llei de Vox no passa ni un sol filtre europeu", ha esgrimit Míriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés, en roda de premsa. "Els partits d'ultradreta saben bramar molt, però no saben fer lleis", ha justificat. Segons Nogueras, la seva proposta també prohibeix el burca i els vels integrals en espais públics i es podrà aprovar d'aquí a un mes.
"Ni burca, ni Vox. La llei de Vox no passa ni un sol filtre europeu"
🗣️ @miriamnoguerasM: "Ni burca, ni Vox. La llei de Vox no passa ni un sol filtre europeu". pic.twitter.com/Qz4v1Lu5L4“
Segons Junts, estan a favor de limitar aquestes peces de roba, però difereixen del text proposat per Vox per comptar amb "traços racistes". A més, es justifiquen que "mai" han votat cap iniciativa de VOX al Congrés perquè titllen el partit com a "anticatalà, antifeminista i contra els drets humans i que ha liderat la repressió contra Catalunya".
En la proposta dels de Puigdemont, la formació afirma que es basarà en "el respecte integral de les dones". També inclou la delegació a Catalunya de les competències en immigració.
VOX acusa Junts de col·laborar en la "islamització de Catalunya"
Vox ha acusat Junts de ser partidari "de la islamització de Catalunya". "S'ho hauran d'explicar als catalans que pateixen aquesta substitució de població", els ha recriminat la portaveu Pepa Millán, qui els ha titllat de ser "el col·laborador necessari". Amb aquest moviment, Millán creu que els de Puigdemont es "mouen per càlculs electorals".
El Govern veu "oportunisme polític"
El Govern de la Generalitat veu "oportunisme polític" i voluntat de "confrontar" en les propostes de Vox i Junts per prohibir el burca i el nicab en espais públics. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha demanat "un debat rigorós allunyat de l'oportunisme i d'elements de confrontació entre persones".
El Govern atribueix a "l'oportunisme polític" les propostes de Vox i Junts de prohibir el burca i el nicab a l'espai públic.
🗣️ @SilviaPaneque proposa "un debat rigorós allunyat de l'oportunisme" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/6VLaGWx4mG“
Malgrat això, Paneque també ha reconegut que "hi ha un neguit a la societat" i que hi ha elements més enllà de la "seguretat" a tenir en compte.
A favor de la prohibició a les aules
El passat mes de maig, Junts va posicionar-se a favor de la prohibició del vel a l’educació obligatòria, així com del burca i el nicab en el conjunt dels espais públics. No obstant això, davant una proposta d'Aliança Catalana al Parlament, els de Puigdemont també es van oposar.