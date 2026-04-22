Jaume Alonso-Cuevillas creu que Aliança Catalana "acabarà caient" com Ciutadans
- L'exdiputat de Junts es posa a disposició del partit per ser alcaldable a Barcelona: "Ara estic disponible i amb il·lusió"
- L'advocat defensa que Jordi Pujol "no està en condicions" d'afrontar el judici i veu un "escarni"
L'advocat i exdiputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, ha pronosticat que Aliança Catalana "és un bluff" i que "acabarà caient i desapareixent" com Ciutadans. Pel jurista, la formació que lidera Sílvia Orriols tindrà una trajectòria ascendent durant una o dues legislatures, davant les previsions d'ascens del partit en les enquestes.
"Hi ha proclames molt populistes i molt atractives, però a la que intentes gratar una mica no hi ha res. Més enllà del discurs xenòfob, no hi ha res", ha afirmat Alonso-Cuevillas en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4.
“☕ Alonso-Cuevillas creu que Aliança Catalana tindrà "la mateixa campana" i "acabarà caient" com Ciutadans | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2026
🗣️ "No hi ha discurs. Hi ha proclames molt populistes i molt atractives, però a la que intentes gratar una mica no hi ha res"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/jrOagH8qEZ“
Sobre l'ascens d'Aliança Catalana, l'exdiputat de Junts creu que hi ha un "caldo de cultiu per a propostes extremes" arran de la situació econòmica, la crisi de l'habitatge i la "desil·lusió per la gestió del procés". En la seva recepta, inclou els mitjans perquè la gent s'allunyi de les opcions polítiques d'extrema dreta "Cal donar-li molt de micròfon (a Aliança) perquè és la forma que comenci a baixar".
Disposat a ser alcalde de Barcelona
Alonso-Cuevillas s'ha declarat "disponible i amb il·lusió" per ser alcaldable de Junts a la ciutat de Barcelona. En aquesta línia, explica que Carles Puigdemont el va sondejar per ser el candidat en la seva última visita a Waterloo l'octubre del 2025. "Ell és molt llest i no va proveir. En prenia nota, no és una decisió que hagi de prendre ell sol, però, òbviament, ell és el president del partit i té molt de pes", ha relatat.
També ha indicat que Puigdemont li va plantejar ser el candidat per Barcelona l'any 2018, però que ell ho va rebutjar per motius personals i professionals. "Amb el president parlo sovint amb missatge i per telèfon", ha ressaltat per destacar la bona sintonia amb el president de Junts.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas explica que va dir a Puigdemont que ara està "disponible" per ser candidat per Barcelona | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2026
🗣️ "Ell és molt llest i no va proveir. Turull està al corrent, però no n'hem parlat. No estic en una cursa"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/hy2MjSxaC7“
Identificats els altres postulants a alcaldable com Josep Rius i Jordi Martí, Alonso-Cuevillas s'ha declarat "puigdemontista de primera hora" i ha destacat que ell no forma part de cap "grupuscle": "A mi no em dona suport ningú".
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas defensa que no forma part de cap "grupuscle" de Junts | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2026
🗣️ "Jo soc puigdemontista de primera hora i no he format part de cap família"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/qMpUpD8bv7“
En aquest sentit, s'ha defensat de les crítiques de l'exalcalde Xavier Trias a la seva candidatura per no haver treballat durant anys al grup municipal de Junts a Barcelona: "L'alcalde Trias té el seu candidat, que és el Jordi Martí que és el seu número 2".
El motiu d'Alonso-Cuevillas de presentar-se a l'alcaldia de Barcelona és per recuperar "la catalanitat i l'orgull de ser barceloní": "Hi ha zones de Barcelona que semblen un parc temàtic".
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas explica per què vol ser l'alcaldable de Junts per Barcelona | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2026
🗣️ "Hi ha zones de Barcelona que semblen un parc temàtic, s'ha perdut la catalanitat i l'orgull de ser barceloní"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/E7y1eCixVA“
Sobre el mandat actual de Jaume Collboni, l'exdiputat de Junts creu que Barcelona "ha anat a pitjor": "Igual que el president Illa, la seva política passa per passar desapercebut. Segueix la inèrcia que va començar l'alcaldessa Colau".
Veu un "escarni" amb Jordi Pujol
Davant la citació de Jordi Pujol el pròxim dilluns a l'Audiència Nacional per sotmetre'l a un examen forense que determini si pot declarar en el judici a la seva família, Alonso-Cuevillas defensa que l'expresident de la Generalitat "no està en condicions" d'afrontar les vistes pel desgast dels desplaçaments i per "tota la càrrega emocional que comporta".
"Més que el Codi Penal, s'aplica el codi postal. Volen fer un escarni al president Pujol", ha criticat l'advocat sobre la decisió del tribunal.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas defensa que Jordi Pujol "no està en condicions" d'afrontar el judici | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 22, 2026
🗣️ "Més que el Codi Penal s'aplica el codi postal. Volen fer un escarni al president Pujol"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/f2cxBBDOCj“
En un altre front judicial, com és el trasllat dels béns de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Alonso-Cuevillas ha anunciat que recorrerà la inadmissió de la querella dels cinc exconsellers de Cultura contra la jutgessa d'Osca. "Ja la contemplàvem com a molt probable, malgrat que el delicte és de manual", ha indicat com a advocat dels exconsellers.
En el conflicte per les obres de Sixena, veu "catalanofòbia" i ho ha equiparat amb la petició de traslladar el Guernica al País Basc: "A situacions idèntiques, tractaments desiguals".