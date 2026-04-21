L’Audiència Nacional cita Jordi Pujol presencialment per a un nou reconeixement mèdic abans de declarar
- Un informe forense ja va constatar que no es troba en condicions de salut mentals i físiques per defensar-se
L’Audiència Nacional ha citat presencialment l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol per dilluns vinent a les 9.30 del matí amb l’objectiu de sotmetre’l a un nou reconeixement mèdic forense abans de decidir si està en condicions de declarar en el judici que investiga l’origen de la fortuna oculta a Andorra de la seva família i d’una desena d’empresaris.
A l’inici del judici, el tribunal va rebutjar apartar-lo de la causa malgrat els informes mèdics presentats per la defensa, que alertaven d’un deteriorament cognitiu que li impediria defensar-se.
La sala va acordar llavors que seguís les sessions per via telemàtica i que revisaria la seva situació quan arribés el moment de la seva declaració. Ara, i d’ofici, el tribunal ha decidit fer aquest nou examen forense previ a l’interrogatori.
Inici de les declaracions dels acusats
Segons la providència, després del reconeixement mèdic, el tribunal decidirà si Pujol, de 95 anys, està en condicions de ser jutjat. En cas afirmatiu, s’iniciaria la seva declaració, amb la possibilitat que l’acusat no respongui a totes o algunes de les preguntes. El forense haurà d’estar present durant tot el temps que duri l’interrogatori, i la defensa podrà aportar la documentació mèdica que consideri pertinent.
El judici entra ara en la fase de declaracions dels acusats, després de mesos de testificals i proves pericials. Està previst que la ronda d’interrogatoris comenci amb el de l’expresident, seguit dels set fills de Jordi Pujol i diversos empresaris. La Fiscalia demana penes d’entre vuit i 24 anys de presó per als acusats, als quals atribueix la integració en una associació il·lícita per cobrar comissions a canvi d’obra pública.