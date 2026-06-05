Sirera veu "impossible" negociar la moció de censura amb Junts a Waterloo
- El líder del PP a Barcelona acusa els de Puigdemont de donar una "excusa infantil" a la iniciativa de Feijóo
- El popular defensa deu anys d'empadronament per accedir a habitatge social
El president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona, Daniel Sirera, ha negat que la seva formació estigui negociant amb Junts la proposta d'Alberto Núñez Feijóo d'una moció de censura instrumental. El regidor ha criticat que els de Puigdemont hagin posat com a condició una trobada a Waterloo: "Han posat sobre la taula una proposta que és impossible de complir. No farem cap pacte amb Junts, a canvi que voti la moció de censura".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Sirera acusa Junts de donar una "excusa infantil" en comptes de dir que 'No' a la moció de censura. "No estan permetent el que volen els seus votants", ha assegurat, que creu que demanen eleccions.
“☕ @danielsirera diu que el PP no està negociant amb Junts sobre la moció de censura | @pp_bcn @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "Han posat sobre la taula una proposa que és impossible de complir"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/uCFOqXvcCe“
Davant la negativa de Junts i PNB de donar suport a la moció de censura, Sirera creu que "qui està fent que fracassi" són aquestes formacions. "Molts votants de Junts no entenen com el seu partit està donant suport a Pedro Sánchez", els hi ha retret, davant del que titlla d'una situació política "insuportable".
“☕ @danielsirera descarta que la moció de censura de Feijóo hagi fracassat abans de començar | @pp_bcn @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "Qui està fent que fracassi és el PNB i Junts. No estan permetent el que volen els seus votants"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/FRv31esy0C“
Sobre el discurs de Feijóo al Cercle d'Economia afirmant que no demanaria favors per arribar al govern, Sirera ha explicat que "ell està disposat a fer fora al govern de Sánchez" i la seva crida davant els empresaris catalans era "si hi ha gent que vol ajudar, ell està disposat".
10 anys d'empadronament per accedir a habitatge social
Sirera ha desgranat algunes de les seves propostes per Barcelona una vegada confirmat com a candidat per les eleccions locals de l'any vinent. En matèria d'habitatge, planteja que les persones que paguen impostos a la ciutat "han de tenir una prioritat per sobre de les persones que acaben d'arribar" i proposa que tinguin un mínim de 10 anys d'empadronament per accedir a un habitatge social. "M'és igual que sigui una persona de fora d'Espanya o d'Espanya, ha d'haver estat deu anys cotitzant a la ciutat", ha assenyalat.
“☕ @danielsirera defensa que les persones que paguen impostos a Barcelona "han de tenir una prioritat" | @pp_bcn @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "Quan Collboni diu que no vol que els estrangers comprin pisos a Barcelona, això és prioritat nacional? Jo crec que sí"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/PCHunqQR3Y“
Preguntat sobre si defensa la "prioritat nacional" tal com recullen els pactes del PP en altres autonomies, el regidor popular ha acusat l'alcalde Jaume Collboni de fer-ho: "Quan Collboni diu que no vol que els estrangers comprin pisos a Barcelona, això és prioritat nacional? Jo crec que sí". En aquesta línia, ha conclòs que les seves mesures compliran les lleis, però ha deixat clar en "no permetre empadronaments fraudulents i irregulars".
També ha criticat que Collboni no vol construir habitatge a Barcelona "perquè diu que es densifica la ciutat" i perquè caldria construir més equipaments i "això costa molts diners". Per aquest motiu, Sirera planteja construir 15.000 habitatges nous en els solars del districte 22@ perquè "si l'oferta creix, els preus poden baixar".
Més policia a Barcelona per "evitar que entri la droga"
L'altra mesura del PP és l'increment del nombre de policies a Barcelona per "evitar que entri la droga" a la ciutat. "El Port de Barcelona és un coladero", ha apuntat Sirera, i ha afegit que els delictes de narcotràfic s'han incrementat i que la policia no té prous efectius. "Collboni pot exigir a Illa que destini 3.000 Mossos a Barcelona i no ho fa. Necessitem 1.000 agents de Guàrdia Urbana", ha argumentat.
“☕ @danielsirera proposa més policia a Barcelona per "evitar que entri la droga a Barcelona" | @pp_bcn @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "El Port de Barcelona és un coladero de droga"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/UhQJ1HifNt“
Satisfet amb unes paraules del papa en català
Sobre la polèmica del català en la visita del papa Lleó XIV, Sirera ha opinat que no veu "gaire coherent" que es faci política sobre l'ús de la llengua. "Si ens saluda en català, jo satisfet", ha valorat. "El papa no sap català, és una mica forçat demanar a algú que faci un discurs en una llengua que no parla", ha afegit.
“☕ @danielsirera no veu "gaire coherent" que es faci política sobre l'ús del català del papa Lleó XIV a Catalunya | @pp_bcn @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 5, 2026
🗣️ "Si ens saluda en català, jo satisfet"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/EMzk7XgbQc“