Iván Redondo descarta Illa com a relleu de Sánchez: "El successor és Pedro"
- El consultor polític creu que Junts ha "trolejat" el PP instant Feijóo a anar a Waterloo
- L'antic director de gabinet de Sánchez descarta que el president coneixés l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díez
El consultor polític Iván Redondo ha descartat que Salvador Illa esdevingui el relleu de Pedro Sánchez com a candidat socialista a la presidència del govern. "El successor és Pedro Sánchez que passarà a ser Pedro", ha expressat Redondo. Per l'antic director de gabinet del president, Sánchez "continua sent el millor pilot de llarg", però considera que "el PSOE ha de corregir punts de la direcció" després dels últims resultats electorals.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Redondo creu que 'Pedro' "és un gran desconegut" i que a la Moncloa arribarà "un polític lliure capaç de garantir la convivència" que s'allunyi de l'odi i els algoritmes on la "gent està fins als nassos". En aquesta línia, ha apuntat que els objectius del president són també ser el líder d'una "majoria transversal plurinacional i perifèrica" i el líder de "la unitat de l'esquerra".
“☕ Iván Redondo descarta que Salvador Illa pugui ser el successor de Sánchez | @thewarroomblog— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 4, 2026
🗣️ "El successor és Pedro Sánchez que passarà a ser Pedro. Continua sent el millor pilot de llarg. El PSOE ha de corregir punts de la direcció del joc"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/lPe5aVdv3t“
L'analista polític ha defensat la decisió de Sánchez de presentar els pressupostos del 2027 i ha descartat la presentació d'una moció de censura davant les causes judicials perquè "estem a la recta final d'una legislatura". En aquest sentit, creu que Junts ha "trolejat" el PP instant a Alberto Núñez Feijóo a negociar amb Carles Puigdemont a Waterloo la iniciativa, però considera que Sánchez hauria de fer-ho si vol un "retrobament total" amb la formació catalana.
“☕ Iván Redondo creu que Junts ha "trolejat" el PP instant Feijóo a anar a Waterloo | @thewarroomblog— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 4, 2026
🗣️ "No hi haurà retrobament total fins que hi hagi una trobada amb Carles Puigdemont", afegeix
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/Dh6hA3PcX9“
Sobre les pròximes eleccions generals, Redondo ha volgut respondre a José María Aznar i ha assegurat que els comicis "no seran ni constituents ni destituents, però sí instituents".
Descarta el coneixement de Sánchez de les trames
Iván Redondo ha descartat que el president del govern conegués l'entramat creat per Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials, tal com apunta el sumari del cas. "Una interlocutòria no és una sentència. Els presidents confien en persones que també els poden fallar", ha assenyalat l'exassessor presidencial.
“☕ Iván Redondo descarta que Sánchez fos coneixedor de l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díez | @thewarroomblog— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 4, 2026
🗣️ "Una interlocutòria no és una sentència. Els presidents confien en persones que també els poden fallar"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/ERfbs16hh7“
L'antic director de gabinet ha negat que conegués cap referència negativa sobre Santos Cerdán o José Luis Ábalos durant l'exercici del seu càrrec. "No són persones que en pugui dir res malament perquè no he tingut contacte més enllà d'allò professional. Si n'hagués sigut coneixedor, me'ls emporto per davant", ha afirmat.
“☕ Iván Redondo, sobre els casos judicials al voltant del PSOE | @thewarroomblog— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 4, 2026
🗣️ "No són persones que en pugui dir res malament perquè no he tingut contacte més enllà d'allò professional. Si n'hagués tingut coneixedor, me'ls emporto per davant"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/1nLnWI8ULb“
També ha apuntat en aquesta entrevista on ha aprofitat per presentar el seu nou llibre 'El Manual', que la majoria dels fets ocorreguts van succeir quan ell va abandonar el govern després que li detectessin una cardiopatia congènita.