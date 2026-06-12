Glòria Freixa (Junts) veu "efecte crida" al narcotràfic: "Venir a Catalunya surt gratis"
- La diputada de Junts defensa l'enduriment de la política migratòria de la UE per posar "ordre"
- La candidata a les primàries de Junts Barcelona aposta per "un lideratge amb la mateixa força" que Trias
La diputada de Junts, Glòria Freixa, ha assegurat que hi ha un "efecte crida" pel narcotràfic "perquè saben que venir a Catalunya surt gratis". La parlamentària creu que Barcelona s'està convertit en el "centre" d'aquestes activitats com demostren els últims homicidis a la ciutat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Freixa reclama endurir les penes relacionades amb armes de foc i narcotràfic, tal com ha plantejat la Generalitat, perquè sinó considera que "deixes orfes els jutges per aplicar la llei".
“☕ @gloriafreixav reclama endurir les penes relacionades amb les armes de foc i el narcotràfic— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Seguim fent aquest efecte crida perquè saben que venir a Catalunya surt gratis"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/1zwCuPbKXQ“
Posar "ordre" a la immigració
En matèria migratòria, Freixa ha defensat la nova política migratòria aprovada per la Unió Europea que permet crear centres de detenció en territori extracomunitari, així com pretén endurir els controls fronterers i agilitzar les deportacions. "La situació d'entrada indiscriminada i sense un ordre està tensionant els serveis d'un país i arribarà un moment que, fins i tot, no podrem acollir les persones que estan arribant", ha expressat.
"Entenc les paraules del papa, però sempre s'ha de fer tot amb ordre", ha assenyalat, en referència al discurs del pontífex sobre respectar la dignitat dels migrants i veure més enllà dels passaports.
“🗣️ "Entenc les paraules del Papa, però sempre s'ha de fer tot amb ordre"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
☕ @gloriafreixav defensa l'enduriment de la política migratòria de la UE | @JuntsXCat
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/VvYb0W7xYs“
En canvi, la diputada sí que s'ha mostrat a favor de la regularització extraordinària iniciada pel govern espanyol perquè "són persones que ja estan treballant aquí", amb el requisit que aprenguin el català "com es fa en tants altres països". Mentre que rebutja la 'prioritat nacional' que estan acordant PP i VOX en els diferents governs autonòmics perquè creu que "tot el que treballa i viu a Catalunya ha de tenir accés als serveis socials".
Defensa els cantaires expulsats de la Sagrada Família
Sobre l'expulsió dels prop de 600 cantaires de la Sagrada Família per dur estelades impreses i voler cantar 'Els Segadors' durant la benedicció de la torre de Jesús, Freixa ha defensat aquest "acte de protesta" per "ensenyar els símbols del nostre país". "Alguna mena d'improvisació i activisme sempre va bé. Jo també m'hauria saltat el guió", ha apuntat.
“☕ @gloriafreixav defensa que els cantaires de la Sagrada Família no volien fer cap "acte de protesta" | @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "Alguna mena d'improvisació i activisme sempre va bé. Jo també m'hauria saltat el guió"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/ISbaO7Cahl“
Pel que fa a la visita del pontífex a Catalunya, la diputada de Junts ha reivindicat que les "negociacions" amb el Vaticà han suposat un "gir" en l'ús del català per part de Lleó XIV, en concret, en l'acte per inaugurar la torre de Jesús. A més, ha defensat la protesta convocada per Carles Puigdemont per rebre a Robert Prevost amb xiulets i estelades durant el seu recorregut: "Si no ens plantem davant aquesta situació, en la qual, algú ha influït perquè el papa no entengui el lloc que es troba. Que hi hagi una mica de protesta ciutadana genera la seva força".
Candidata a les primàries de Junts
Glòria Freixa és una dels quatre candidats a les primàries per ser alcaldable de Junts a Barcelona. Advocada de professió, és actualment diputada al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, ha defensat que les primàries no aniran sobre el model de partit i que "el candidat que surti serà el candidat de tothom". A més, aposta perquè la persona escollida tingui "un lideratge amb la mateixa força" que l'exalcalde Xavier Trias.
Preguntada si acceptaria els vots d'Aliança Catalana per ser alcaldessa de Barcelona, Freixa ha contestat que no té interès "a governar amb aquest tipus de partits".
“☕ @gloriafreixav acceptaria vots d'Aliança Catalana per ser alcaldessa de Barcelona? | @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 12, 2026
🗣️ "A una persona se l'escull per governar. No tinc cap interès, de moment, en governar amb aquest tipus de partits"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/OAIL2X7gjw“
"Hem de seguir el nostre camí", ha defensat la candidata a les primàries de Junts, davant de l'ascens de la formació de Sílvia Orriols.
Finalment, els quatre candidats que han reunit el 20% d'avals necessaris per participar en les primàries són Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso-Cuevillas. Segons el calendari previst per Junts, la campanya per escollir l'alcaldable de la formació anirà del 13 al 19 de juny i les votacions es faran entre el 20 i 21 de juny.