Polèmica per l'expulsió de 500 cantaires de la Sagrada Família que portaven estelades impreses
- Junts i ERC demanen explicacions i responsabilitats pel que qualifiquen de "repressió"
- El delegat del govern nega els fets i afirma que la missa es va dur a terme amb normalitat
La baralla política ha emergit aquest dijous una vegada el papa Lleó XIV s'ha enlairat rumb a les Canàries després de la seva estada de dos dies a Catalunya. El motiu ha estat la presumpta expulsió d'uns 500 cantaires que participaven en la missa de la Sagrada Família presidida anit pel pontífex.
Segons denuncien alguns membres dels cors, aquestes cantaires portaven estelades impreses a l'interior de les partitures i pretenien cantar 'Els segadors' al final de l'acte, una partitura que no estava inclosa en el programa oficial, i que la policia nacional encarregada de la seguretat, els va instar a abandonar el recinte. Segons l'organització, en un centre catòlic no es poden exhibir banderes durant les celebracions religioses.
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat responsabilitats pel que defineix com una "acció de repressió". En una publicació a la xarxa social X, ha assenyalat que "la meravella tècnica de l'acte" i "el tracte degut a la llengua catalana" no poden tapar aquest fet. En aquesta línia, des de la formació han sol·licitat les compareixences de la consellera i el ministre d'Interior, Núria Parlon i Fernando Grande-Marlaska, respectivament.
“La meravella tècnica de l’acte a la Sagrada Família i el tracte degut a la llengua catalana no han de tapar la vergonyosa acció de repressió contra els cantaires i contra els ciutadans que portaven banderes estelades. Calen explicacions i que s’assumexin responsabilitats.“— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 11, 2026
Des de les files d'Esquerra, la seva secretària general, Elisenda Alamany, també ha criticat a X l'expulsió dels cantaires. "Quin nivell", ha exclamat. A banda, també ha anunciat que demanaran explicacions a l'Ajuntament de Barcelona.
El delegat del govern nega l'expulsió
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, ha negat els fets i ha matisat que se'ls va "convidar" a abandonar el recinte una vegada acabat l'acte "com per a la resta de convidats". En aquesta línia, ha descartat "cap element ideològic, ni identitari" en l'expulsió. A més, ha destacat que l'esdeveniment a la Sagrada Família "es va desenvolupar amb total normalitat".