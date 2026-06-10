Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família
- El papa presideix una missa a la Sagrada Família amb 8.000 assistents i beneeix la Torre de Jesucrist en homenatge a Gaudí
- Lleó XIV destaca el simbolísme d'unitat que representa la basílica, l’obra de Gaudí i rebutja la guerra durnat la seva homilia
La Sagrada Família s’ha convertit en l’escenari central de la visita de Lleó XIV a Catalunya, amb una missa solemne dedicada a Antoni Gaudí i l'esperada benedicció de la Torre de Jesucrist.
L’acte ha reunit prop de 8.000 persones, amb 4.000 assistents a l’interior i 4.000 més a l’exterior, i amb presència destacada d’autoritats com els Reis, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull.
El papa beneeix la Torre de Jesús
El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família des de la façana del Naixement, en un dels moments centrals de la seva visita a Barcelona. El pontífex ha alternat el català i el castellà durant el ritual, iniciant i tancant la benedicció en català, en un gest de proximitat amb el territori.
En la seva intervenció, ha convidat els fidels a lloar Déu en la inauguració d’aquesta torre dedicada a Jesucrist, coincidint amb el centenari d’Antoni Gaudí, a qui ha anomenat “l’arquitecte de Déu”.
“✝️ El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesucrist a l'exterior de la Sagrada Família | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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Durant l’acte, el papa ha expressat el desig que els qui contemplin la creu que corona la torre assoleixin els fruits de la salvació i transmetin alegria al món. La torre, amb 172,5 metres d’alçada, és la més alta del temple i forma part del conjunt de 18 torres projectades per Gaudí, que simbolitzen els apòstols, els evangelistes, la Mare de Déu i Jesucrist, consolidant la basílica com a referent espiritual i arquitectònic universal.
Espectacle de llums impressionant
Després de la missa solemne, la Sagrada Família ha acollit un espectacular muntatge de llum i so amb la participació de l’Escolania de Montserrat i del públic assistent. Els fidels, tant a l’interior com a l’exterior, han format part de l’experiència amb fanalets il·luminats que seguien el ritme de la música, en una escenografia immersiva i emocionant.
“🎆⛪️ La Sagrada Família s'il·lumina en la inauguració de la Torre de Jesucrist.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
L'espectacle de llum i música clou els actes del papa a Barcelona | #papaBarcelonaRTVE
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L’espectacle ha combinat jocs de llums, projeccions i un desplegament de drons que han dibuixat el rostre d’Antoni Gaudí al cel, acompanyat de la citació “Primer l’amor, després la tècnica”. La cloenda ha arribat amb un castell de focs artificials des de les torres i un missatge final de “Gràcies” projectat amb drons, posant punt final a una jornada històrica.
Lleó XIV també ha descobert una placa commemorativa a la façana del Naixement per recordar la seva visita a Barcelona, que s’afegeix a les que recorden les visites de Joan Pau II el 1982 i de Benet XVI el 2010, reforçant el vincle del temple amb els pontífexs. Situada al portal de l’Esperança, consolida la Sagrada Família com a escenari de grans esdeveniments eclesiàstics i símbol viu del llegat de Gaudí.
“✝️ Descobriment de la placa commemorativa de la visita a la façana del Naixement, mostrada al papa Lleó XIV | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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Un acte litúrgic ple de simbolisme i emoció
La litúrgia de la missa solemne ha combinat cant gregorià, música popular i repertori coral català interpretat per 500 cantaires adults i un centenar de nenes i nens de cors infantils.
“¿¿ Arrenca la missa solemne a la Sagrada Família oficiada pel papa Lleó XIV | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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L’Escolania de Montserrat ha posat el punt final a la missa solemne presidida pel papa Lleó XIV a la Sagrada Família amb la interpretació del Virolai, un dels cants més emblemàtics de la tradició catalana. Aquest moment ha aportat una forta càrrega emocional i simbòlica a l’acte central de la visita papal a Catalunya.
“✝️ L’Escolania de Montserrat interpreta el Virolai al final de la missa del papa a la Sagrada Família pel centenari de Gaudí | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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Enaltiment de la Sagrada Família i la figura de Gaudí
Durant l'homilia, el papa Lleó XIV ha destacat la Basílica de la Sagrada Família com un “símbol d’unitat i de concòrdia” durant l’homilia pronunciada en la missa solemne celebrada a Barcelona.
El pontífex ha situat el temple com un espai de trobada que traspassa fronteres i sensibilitats: "És un temple que ens constitueix en una família estimada pel Senyor, alimentada per la seva pròpia vida en l'Eucaristia. Així és com la ciutat comtal i tota Catalunya es reuneixen en aquest temple, signe també d'unitat i de concòrdia".
“✝️ Paraules en català de Lleó XIV durant la missa solemne a la Sagrada Família per agrair l'acollida rebuda | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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El papa també ha enaltit la figura d’Antoni Gaudí durant la seva intervenció a la Sagrada Família, destacant el llegat espiritual i arquitectònic de l’autor del temple. El pontífex ha subratllat que l’obra simbolitza la unió entre fe, art i comunitat, convertint-se en un referent universal.
En el seu discurs, també ha volgut expressar el seu agraïment als promotors i treballadors que, al llarg dels anys, han fet possible la construcció de la basílica. Lleó XIV ha posat en valor l’esforç col·lectiu que ha permès aixecar el temple, consolidant-lo com un símbol viu del compromís i la dedicació.
“✝️ Lleó XIV enalteix la figura de Gaudí i dona les gràcies als promotors i treballadors que han fet possible la Sagrada Família | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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León XIV, d'altra banda, ha proclamat que "no es pot creure en Jesús i promoure la guerra i matar innocents" o "abandonar a qui fuig".
Recorregut en papamobil
El papa Lleó XIV ha iniciat poc abans de les 19 hores el seu únic recorregut en papamòbil per Barcelona, des de la cruïlla de la Diagonal amb Rosselló fins a la Sagrada Família, en un trajecte d’aproximadament un quilòmetre. Prop de 120.000 persones s’han concentrat a l’Eixample per saludar el pontífex en aquest moment destacat de la seva visita a Catalunya.
“✝️ El papamòbil ja es dirigeix cap a la Sagrada Família.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
Recorre el carrer Rosselló fins a arribar al carrer Sardenya, entre una gran expectació i un ampli dispositiu de seguretat | #papaRTVEBarcelona
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Diverses entitats sobiranistes com l’ANC, Òmnium Cultural, l’AMI i el Consell de la República han repartit entre 4.000 i 5.000 estelades al llarg del recorregut.
El president de l’ANC, Josep Vila, ha assegurat que la iniciativa pretén deixar clar que Catalunya aspira a exercir el dret a l’autodeterminació, i ha criticat el que considera un intent d’“espanyolitzar” tant la visita del papa com la figura d’Antoni Gaudí. Una cinquantena de persones, amb figures com Lluís Llach o Josep Rius, s’han concentrat amb pancartes com “Us volem escoltar en la llengua de Gaudí”.
El papa resa davant la tomba de Gaudí
Abans de la missa, el papa ha visitat la cripta de la Sagrada Família de Barcelona, on ha resat i ha encès una espelma davant la tomba d’Antoni Gaudí, en un gest carregat de simbolisme abans de la missa commemorativa pel centenari de la seva mort. El pontífex ha estat acompanyat pel cardenal Juan José Omella en aquest moment previ a l’acte central de la jornada.
“🙏✝️ Oració personal del pontífex davant del Santíssim i salutació davant la tomba d'Antoni Gaudí | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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La cripta, primer espai construït del temple a partir de 1882, manté l’estil neogòtic original, posteriorment adaptat per Gaudí. És també el lloc on l’arquitecte està enterrat des de 1926, concretament a la capella de la Verge del Carme, convertint-se en un punt clau de memòria i homenatge dins de la basílica.