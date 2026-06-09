Aquests són els tres regals de Salvador Illa al papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona
- El papa Lleó XIV ha tingut una audiència privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva visita a Barcelona
- Una vuitantena d'interns i internes de Brians ja esperen la benedicció del pontífex
Quins tres regals ha fet el president de la Generalitat Salvador Illa al papa Lleó XIV durant l'audiència privada que han mantingut aquesta tarda? Còpies de les Homilies d'Organyà, de l'acta d'obres de la Sagrada Família i de la Nina d'Ivori. L'historiador de l'art Damià Amorós ha analitzat aquests obsequis a L'Altaveu, el programa presentat per Danae Boronat.
Els regals d'Illa al papa
Com apunta Amoròs, la còpia de les Homilies d'Organyà "és la base de la llengua catalana fusionada amb la religió, perquè és al voltant de l'any 1000, una mica abans, quan es fan aquests primers textos en català". El sermó, que es conserva ara a Barcelona, es va trobar en aquesta població de l'Alt Urgell i "és el primer text fundacional" del català.
L'acta d'obres de la Sagrada Família del 19 de març de 1998 és un altre dels regals que Salvador Illa ha entregat al pontífex. Els plànols originals del temple són de l'arquitecte Francisco de Paula del Villar y Lozano i no d'Antoni Gaudí, que es va incorporar al projecte un any més tard.
El president també ha volgut regalar una reproducció de la Nina d'Ivori al papa. Aquesta joguina, segons explica l'historiador, es va trobar al segle IV dC a la necròpolis paleocristiana de Tarragona: "Això ens connecta amb dos elements: les nostres arrels com a societat des de Tàrraco i les nostres arrels com a primers cristians, perquè és quan trobem les primeres bases del cristianisme".
“Mostren el país que som“
Tal com ha comentat Illa al programa L'Altaveu al pati , ha fet entrega d'uns presents que "mostren el país que som". Ha avançat els temes sobre els quals han parlat a l'audiència privada: "Tindré una conversa amb ell sobre l'actualitat política i també sobre la seva darrera encíclica Magnífica Humanitas, sobre la seva visió de com la tecnologia està al servei de les persones i també sobre el seu posicionament a favor d'una pau desarmada i desarmant".
Salvador Illa ha rebut el papa a l'aeroport del Prat
El president de la Generalitat de Catalunya va ser un dels primers líders polítics a ser rebut per aquest papa ara fa un any. En aquell moment, li va demanar que vingués a Catalunya. Avui, com a president i com a catòlic ha estat un dia molt important segons ha explicat al programa presentat per Marco Chiazza: "És una persona que, més enllà de les creences religioses de cadascú, és un referent mundial per a molta gent i un cap d'Estat. I crec que és una ocasió magnífica per explicar-nos, per exhibir, per mostrar al món la Catalunya plural, la Catalunya oberta, la Catalunya acollidora, la Catalunya que integra...".
Illa ha estat la primera persona a rebre el pontífex en la seva arribada a l'aeroport de Barcelona. "L'he felicitat per la primera etapa del viatge i l'he desitjat que tingui una estada fructífera i interessant aquí, a Catalunya", ha assenyalat. Aquest vespre a les 20 h tindrà lloc la Vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on el líder cristià farà un discurs i actuaran artistes com Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. La pots seguir en directe des de La 2Cat i RTVE Play.