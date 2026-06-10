Lleó XIV visita l'Abadia de Montserrat en una jornada solemne: "La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya"
- El papa visita l'Abadia de Montserrat, patrona de Catalunya, entre crítiques de les víctimes d'abusos en aquest monestir
- La visita ha inclòs pregàries, intervencions institucionals i una benedicció final des del balcó del monestir
Segon pontífex de la història que visita oficialment el monestir amb mil anys d'història. Lleó XIV ho ha fet aquest dimecres en el segon dia de visita a Catalunya, tot i que el primer en fer-ho va ser Joan Pau II el 1982 durant el seu primer viatge pastoral a Espanya.
Aquesta visita ha donat el tret de sortida a una agenda marcada per la litúrgia i el contacte amb els fidels, en un dels santuaris més emblemàtics de Catalunya. La visita s’emmarca en un context especial per al monestir, basat en la Regla de Sant Benet i combina pregària, treball i acollida de pelegrins d’arreu del món. I manté el seu paper com a santuari marià de referència internacional. Durant la seva etapa com a missioner al Perú, va impulsar un temple dedicat a la Mare de Déu de Montserrat i manté vincles amb la vida monàstica.
Encomana a la Moreneta la "missió de l'Església"
El papa Lleó XIV ha arribat en cotxe i papamóvil abans de les 12.00 hores a l’Abadia de Montserrat, on ha estat rebut pel Pare Abat i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després de la rebuda institucional, el Pontífex ha recorregut l’atri del monestir, on ha saludat prop de 1.500 infants. Tot seguit, ha participat en diversos rituals inicials, com el bes a la Vera Creu, el rentat de mans i l’aspersió, abans de dirigir-se a la capella del Santíssim.
Lleó XIV ha fet una breu pregària davant el Santíssim i posteriorment s’ha traslladat al presbiteri. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat ha obert els parlaments, seguit per les paraules del Pare Abat, Manel Gasch i Hurios.
“🙏 El papa Lleó XIV arriba a Montserrat, on a les 12 h presidirà el Rosari amb la 'Salve' i el 'Virolai' de l’Escolania, davant prop de 8.000 fidels a la plaça de Santa Maria | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
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L’acte ha continuat amb el rés del Sant Rosari, abans del discurs principal del papa. En la seva intervenció, Lleó XIV s’ha adreçat als fidels reunits a Montserrat en una cerimònia marcada pel simbolisme espiritual. En la seva intervenció, El pontífex s'ha mostrat "content" de poder estar "als peus de la Moreneta" per a encomanar-li, "ple de confiança en la seva intercessió maternal", el seu "la missió de l'Església en el món que clama demanant justícia i pau".
Lleó XIV ha encomanat a la Verge de Montserrat, la "missió" de l'Església en un món que "clama demanant justícia i pau". Ha estat durant la seva visita al cor espiritual de Catalunya i on, en català, el pontífex ha reclamat "renunciar a les paraules feridores", al "judici immediat", "a la murmuració i a les calúmnies" i aprendre a "conrear l'amor" en família, entre amics, en les xarxes socials o en la política. Ha continuat el seu discurs en el qual, com fa des que va arribar a terres catalanes, ha alternat el castellà amb la llengua catalana. I encara que no s'ha referit a l'escàndol dels abusos, Lleó XIV sí ha destacat que Jesús mostra el camí de la "misericòrdia, la reconciliació, la veritat i la mansuetud".
“🙏 El papa encomana a la Moreneta la missió de l’Església en un món que "clama justícia i pau" | #papaBarcelonaRTVE— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
🗣️ "La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya per la vostra fe"
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"Alcem la mirada a María i supliquem-li que ens ajudi a revestir-nos únicament amb les armes de Déu", ha agregat. I ha destacat com la verge, a la seva mà dreta, sosté l'esfera del món: "signe de la seva cura materna, perquè el món sencer té cabuda en el seu cor. Ella ens convida a reconèixer-nos germans i germanes, on ningú quedi exclòs".
El sant pare ha recordat amb "emoció" que durant la seva etapa com a missioner a Trujillo (el Perú) en la dècada de 1990, va exercir de rector de la parròquia de la Verge de Montserrat, de la construcció de la qual va ser un dels impulsors. "La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe", ha exclamat.
Després de la benedicció del Sant Pare, la cerimònia ha comptat amb interpretacions musicals destacades. La cerimònia ha incorporat elements centrals de la tradició montserratina, com la interpretació de la Salve Regina i el Virolai, a càrrec de l’Escolania i la capella de música, un dels moment més emotius i simbòlics de tota la celebració. Durant el cant, Lleó XIV s’ha apropat a la imatge de la Mare de Déu per fer-ne la veneració.
L’acte ha culminat amb el trasllat del Pontífex al balcó del monestir, des d’on ha impartit la benedicció final als assistents.
Protestes de víctimes d’abusos
La visita a aquest monestir, de l'Orde de Sant Benito i on actualment resideixen uns 50 monjos benedictins, no està exempta de controvèrsia per les protestes de víctimes d’abusos a l’Església, que han qualificat Montserrat de “zona zero de la pederàstia" clerical catalana. El col·lectiu reclama al Papa “coherència” i mesures concretes en matèria de veritat, justícia i reparació. Unes peticions que mostren que encara està oberta la ferida rere els murs de Montserrat.
Miguel Hurtado, primer denunciant d'abusos sexuals per part del responsable scout quan tenia 16 anys del cas Montserrat, ha criticat la visita i ha lamentat que el Pontífex no s’hagi reunit amb les víctimes en aquest context. Algunes han qualificat la presència papal de “retraumatització” i reclamen accions més contundents .
“🗣️ El primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat denuncia la visita del papa a l'Abadia.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 10, 2026
Miguel Hurtado: "Pensava que no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte"
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L’abat actual de l'Abadia, Manel Gasch, ja va reconèixer errors en la gestió dels casos i el monestir va encarregar una comissió externa que va acreditar dècades d’abusos per part d’un responsable vinculat a l’entorn escolta.