Parla una cantaire expulsada de la Sagrada Família: "Ens van regirar les carpetes"
- Van expulsar 600 cantaires en plena inauguració de la torre de Jesús de la Sagrada Família
- Àngels Guardiet, de la Polifònica de Vilafranca, explica la seva versió a L'Altaveu al pati
Mentre el papa Lleó XIV beneïa la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, la policia expulsava els 600 cantaires que havien posat música a la missa en honor a Gaudí. Així ho ha explicat Àngels Guardiet, membre de la Polifònica de Vilafranca i una de les testimonis d'aquest moment, a l'Altaveu al pati de La 2Cat.
Els agents van actuar en assabentar-se que alguns cantaires portaven unes partitures amb una estelada impresa pel darrere i que, suposadament, anaven a cantar "Els Segadors" un cop finalitzés la missa.
“Vam estar envoltats de personal de seguretat durant tota la missa“
"Durant les dues hores que vam estar dintre, vam estar envoltats de personal de seguretat pel davant, pel darrere, per totes les bandes", ha relatat Guardiet. Els guàrdies "van estar amb una actitud seriosa i intimidatòria, i vigilant directament a dos o tres metres quina actitud teníem", ha afirmat.
Guardiet ha explicat que els agents els van inquirir què portaven a sobre: "A deu minuts de començar la celebració ens van demanar a veure si portàvem a dins de les carpetes algun material que fos subversiu, que allò no es podia permetre". "Fins i tot ens van agafar les carpetes i ens les van regirar; a mi mateixa també", ha relatat.
Van trobar partitures amb estelades
L'Àngels ha explicat a l'Altaveu al pati que sí que van rebre "una mena de consigna" que els convidava a cantar -voluntàriament i qui s'hi volgués afegir- "Els Segadors", "un cop cantat "El Virolai" a dins, sempre dins de l'edifici". Segons ha expressat, ells desconeixíen "total i absolutament que dins de les carpetes algú pogués portar una estelada".
A banda de l'estelada impresa en un full, els agents van trobar també una sèrie d'instruccions que convidaven a "treure-la i aguantar-la en horitzontal, darrere les partitures", i que afirmaven que "no hi ha cap partit polític, organització ni coral darrere d'aquesta acció".
Un cop va acabar la missa, els vigilants i agents de paisà van escortar els 600 cantaires a l'exterior de l'edifici. Guardiet ha puntualitzat que hi havia Mossos d'Esquadra, però que també "molts agents de la Policia Nacional".
Finalitzava així, de manera sobtada i abans d'hora, la seva participació en l'acte. "Nosaltres havíem d'estar tota l'estona presents i cantar a dintre i també a fora, cosa que no se'ns va permetre", denuncia la cantaire.