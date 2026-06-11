Interior proposa duplicar les penes per armes i marihuana
- Interior vol elevar fins a 5 anys les penes per armes i fins a 9 per marihuana arran dels tirotejos a Barcelona
- Els sindicats policials alerten del preocupant increment de les armes de foc vinculades als cultius de marihuana
La cúpula dels Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior s’han reunit d’urgència arran del crim amb arma de foc al carrer Balmes de Barcelona. De la trobada en sorgeix la voluntat d’impulsar canvis legislatius davant la preocupació per l’ús d’armes en entorns urbans.
Interior planteja portar al Congrés dels Diputats una reforma per endurir el Codi Penal. La proposta eleva la pena per tinença il·lícita d’armes de foc dels 2 anys actuals fins als 5 anys, amb l’objectiu d’acostar-se a la legislació d’altres països europeus com Itàlia o Alemanya.
Més pressió contra la marihuana
El departament també vol incrementar les penes per cultiu i tràfic de marihuana, passant de la franja actual d’1 a 3 anys a una de 6 a 9 anys en els casos més greus. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, sosté que ara “surt bastant gratis” portar armes i que “poques vegades” comporta presó.
“🚨 El Govern planteja endurir les penes per la tinença d'armes de foc i el cultiu de marihuana perquè comportin l'entrada a la presó | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 11, 2026
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Alerta policial i dels sindicats
Segons ha alertat a El Vespre de La2 Cat el portaveu del sindicat policial SAP-ME, Toni Castejón, la situació era “previsible” i alerta que els enfrontaments entre clans criminals inclouen fins i tot armes de guerra. També afirma que sovint es troben armes en plantacions de marihuana i que el marc legal ha afavorit la implantació de màfies.
Dades i diagnosi del fenomen
Interior assegura que els incidents amb armes de foc han disminuït el 2026 (139 fins ara) en comparació amb el 2025 (626), però alerta d’un augment d’armes curtes i simulades.
El primer trimestre del 2026 els Mossos van registrar un 23% menys d'incidents amb arma de foc respecte al mateix període de 2025. Si la comparació es fa amb els primers mesos de l'any, fins al maig de 2026 la xifra és d'un 7,8% menys respecte el maig del 2025.
El 50% d'armes utilitzades en els incidents amb armes de foc el 2026 estan qualificades de "dubtoses". Es tracta de les armes que els Mossos no poden assegurar si eren reals o no, perquè no les han recuperat. El 35% són armes "falses", i el 15% són "reals".
Segons Interior, més de la meitat d'armes intervingudes el 2025 eren armes curtes (54%), una xifra que el 2026 ha ascendit fins al 70%, amb les dades registrades la primera meitat de l'any.