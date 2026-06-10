Un home mor d'un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona enmig de la visita del papa
- L'assassinat s'ha produït prop de les 10 del matí al costat d'una comissaria de la Policia Nacional
- La policia busca l'autor qui ha fugit del lloc dels fets
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per arma de foc aquest matí al mig del carrer de Balmes de Barcelona. Els fets han succeït prop de les 10 del matí, quan un pistoler ha matat a la víctima d'un tret al cap, al costat d'una comissaria de la Policia Nacional.
Fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, la divisió d'investigació criminal dels Mossos treballa amb les imatges de les càmeres de seguretat de la zona.
La policia ha posat en marxa un dispositiu per trobar l'autor del crim. Es tracta d'un home vestit amb pantalons curts i samarreta on en la captura d'imatge se'l veu amb un casc de bicicleta a la mà. L'arma i el casc s'han trobat en una plaça aprop del lloc dels fets.
Una execució enmig de la visita del papa
L'assassinat per arma de foc es produeix enmig d'una Barcelona blindada per la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat ha desplegat més de 9.000 agents.
El passat diumenge ja hi va haver una altra execució, d'un home de nacionalitat sèrbia, presumptament assassinat per un sicari per un tema de rendició de comptes relacionat amb el narcotràfic. En aquest cas, la mort es va produir al carrer Mineria de la Zona Franca de Barcelona