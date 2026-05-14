Nina, cantant i actriu: "A qui li agrada la música, no segueix Eurovisió"
No se n'ha parlat prou
- La cantant Nina va representar Espanya a Eurovisió el 1989 amb el tema Nacida para amar
Posades en escena polèmiques, vots massius, i prohibicions: des de fa dècades, Eurovisió és molt més que un concurs musical. La cantant i actriu Nina, que va participar en el certamen l’any 1989, juntament amb Guille Milkyway, ànima de La Casa Azul, que es va presentar el 2008 a la preselecció espanyola amb la cançó La Revolución Sexual, recorden les seves experiències relacionades amb el festival. Mentre Milkyway agraeix no haver participat finalment en el concurs, Nina afirma no haver-lo seguit durant els últims anys: “Als que ens agrada la música, no seguim Eurovisió.”
Eurovisió: et catapulta o t’enfonsa?
Fa 36 anys que Nina va passar pel festival. Des de llavors, en algunes ocasions, n'ha format part des de l'altra banda, com a coach per als concursants sortits d'Operación Triunfo i per donar suport a Chanel, la representant espanyola del 2022, amb qui ja es coneixien. Nina té molt clar que el context actual no té res a veure amb quan ella va passar pel certamen: “La pressió dels concursants ara deu ser pitjor.” Fent honor al títol del programa on ha donat les declaracions, No se n'ha parlat prou, insisteix que és un tema concret: “No es parla prou de l’aspecte cognitiu, emocional, de preparació mental...”
Segons explica el productor Guille Milkyway, quan es va saber el candidat seleccionat quan va presentar a la preselecció per al festival, va ser el mateix David Fernández, que interpretava Rodolfo Chikilicuatre, qui li va dir: “De la que t’has lliurat!”. Milkyway creu que no hauria estat capaç d’actuar ell mateix ni de fer front a la pressió i les expectatives que comporta liderar una candidatura.
Tres minuts per donar-ho tot
El cantant de La Casa Azul afirma que, abans, Eurovisió era "un contacte amb la realitat musical, un reflex del que passaria". Ara però, diu, és el contrari, i es nota quan els concursants del festival copien cançons que ja han triomfat: "Ja no és pioner". Nina, d'altra banda, considera que el festival hauria de comptar només amb un jurat professional perquè el vot del públic ho pot capgirar tot. Posa d'exemple, el cas de Chanel, que podria haver quedat segona si el televot no l'hagués fet baixar una posició. Tots dos estan d'acord en que la posada en escena i les actuacions sovint prenen molta importància, gairebé més que la música en sí.
Però per a la cantant catalana, la cançó escollida per a participar era molt important. Quan a Nina li van proposar representar Espanya, va posar una sola condició: “Si fa la cançó Juan Carlos Calderón, hi vaig; si no, no.” El compositor càntabre ja havia signat dos temes per al festival, però cap dels dos va resultar guanyador, i la seva primera resposta va ser negativa: “Un tema que va a Eurovisió i no guanya, es perd.” Calderón va acabar acceptant la proposta. Treballar-hi, però, no va ser fàcil. Durant la conversa, la cantant recorda Calderón com algú amb “la mateixa proporció de talent que d’inseguretat”, i la conseqüència més visible va arribar el dia de l’actuació en directe a Lausana, on el compositor dirigia l’orquestra: “Va beure abans de sortir a dirigir, i quan va marcar el tempo el va marcar molt més lent.” Tot i això, Espanya va quedar sisena, amb 88 punts.
Aquest any, Espanya s’ha convertit en un dels cinc països que han decidit no participar del certamen arran de la participació d’Israel. La nit d’Eurovisió, RTVE emetrà La casa de la música, presentat per Jesús Vázquez, que comptarà amb la presència d’artistes com la mateixa Chanel, Guitarricadelafuente o Raphael.