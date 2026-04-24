Crema de cacau i avellanes casolana: la recepta d'Ada Parellada

  • La cuinera repassa l'origen de productes com la Nutella o la Nocilla i ens esbossa els motius del seu èxit global
  • La propietària del Semproniana reivindica que podem fer l'elaboració a casa i garantir el control d'ingredients
Ada Parellada
RTVE Catalunya

La cuinera Ada Parellada ens ho explica tot i més sobre la crema de cacau i avellanes. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, fa un viatge als orígens d'aquest producte icònic, nascut a la Itàlia de postguerra per fer front a l'escassetat de cacau.

Des de la invenció del giandujotto per Pietro Ferrero fins a la creació de la crema per untar que coneixem avui, la propietària del restaurant Semproniana de Barcelona explica com la combinació d'avellanes i cacau va acabar convertint-se en un fenomen mundial. També reflexiona sobre el vincle emocional que tenim i genera debats familiars.

En la seva secció Històries de bar també posa el focus en la composició dels productes i recorda que, tot i el seu èxit, sempre hi ha alternatives més casolanes per gaudir-ne amb més control dels ingredients. Per això, ens proposa una recepta per a poder fer aquesta crema a casa!

Recepta de crema d'avellanes i cacau casolana
Ingredients Preparació
  • 100 g d'avellanes torrades i pelades
  • 150 g de sucre
  • 300 g de xocolata negra
  • 200 ml de llet
  • 150 g d'oli de gira-sol
  1. Fonem la xocolata amb la llet i el sucre. Podem fondre al microones o fent trencar el bull a la llet amb el sucre, dissolent bé i abocant-la sobre de la xocolata. Amb un batedor, barregem bé fins que la xocolata sigui ben fosa.
  2. Triturem les avellanes l'oli de gira-sol. Afegim la xocolata fosa i tornem a batre fins que quedi una crema fina.
  3. Posem en un pot i guardem a la nevera fins que agafi cos.
