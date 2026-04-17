Cafè d'idees

Llaminadures casolanes fàcils: receptes d'Ada Parellada

  • La cuinera ens explica la història d'aquest producte i perquè són tan addictives, al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga
  • La propietària del restaurant Semproniana ens revela com podem fer a casa gominoles, tires de fruita i marshmallows
Per què ens agraden tant les llaminadures?
Històries de bar - Per què ens agraden tant les llaminadures?
Els adults, especialment al voltant dels 40 anys, són actualment els principals consumidors de llaminadures, sovint per un component de nostàlgia vinculat a la infantesa. La cuinera Ada Parellada explica que el gust pel dolç és innat i està relacionat amb la necessitat d'energia des del naixement, però durant segles va ser un producte escàs i car. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que l'èxit d'aquests productes es basa en factors com la textura, els aromes artificials intensos, el sucre i els colors cridaners, que influeixen directament en la percepció i el plaer del consumidor.

En la seva secció Històries de bar, la cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona recorda que les llaminadures són productes comestibles però no aliments, ja que aporten molta energia però gairebé cap nutrient. Amb tot, ens explica que també podem fer llaminadures casolanes a casa, gràcies a unes receptes que no tenen massa dificultats. Ens detalla com podem fer gominoles, tires de fruita i marshmallows!

Gominoles
Ingredients Preparació
  • 250 g de fruites vermelles
  • ½ llimona
  • 1 cullerada de mel
  • 20 g de gelatina neutra
  1. Triturem les fruites vermelles i les passem per un colador directament sobre una cassoleta.
  2. Trenquem el bull, hi afegim la mel i hi dissolem la gelatina neutra (si és en pols, directament; si és en làmines, prèviament hidratades en aigua freda).
  3. Posem la pasta en motlles i les refredem a la nevera un parell d'hores.

Marshmallows

Ingredients

  • 15 g de gelatina
  • 240 g de sucre
  • 75 ml d'aigua

Elaboració

  1. Hidratem la gelatina sense sabor en 75 ml d'aigua i reservem.
  2. Fem un almívar amb el sucre i l'aigua fins que arriba als 118 °C. Escalfem la gelatina uns segons al microones. Batem la gelatina i anem deixant caure l'almívar a fil. Batem fins a refredar (podem acolorir amb colorant).
  3. Posem una capa de maizena en una safata. Fem tires amb una mànega pastissera.
  4. Arrebossem amb midó de blat de moro. Deixem assecar durant uns 15 minuts.
  5. Tallem a bocins i espolsem la resta del midó de blat de moro. Guardem en pots.

Tires de fruita

Ingredients

  • 250 g de maduixots

Elaboració

  1. Triturem els maduixots i escampem bé en una silicona sobre una safata de forn. Ha de quedar una làmina fina.
  2. Enfornem 1 hora a 110 °C
