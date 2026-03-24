Així es fa el fricandó d'albergínia de l'últim llibre de receptes d'Ada Parellada
- La cuinera presenta el llibre 'Els plats del dia', un recull dels plats més típics del menú del dia del seu restaurant
- Proposa una versió vegetal i sorprenent d'un clàssic de la cuina catalana, amb l'albergínia com a protagonista
Ada Parellada acaba de publicar el llibre Els plats del dia: El menú de Semproniana i altres anades d'olla, un recull dels plats més típics del menú del dia del seu restaurant. La cuinera i propietària del Semproniana de Barcelona ens en parla amb una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, on ens explica que el menú del migdia té els seus orígens al segle XIX amb les fondes de sisos, pensades per alimentar la classe obrera amb plats senzills i econòmics.
En la seva secció Històries de bar, detalla que després va evolucionar cap al menú turístic dels anys seixanta, regulat pel govern per evitar abusos i adaptar-se al boom del turisme. Avui, factors com la gentrificació i l'auge dels plats preparats amenacen la seva continuïtat, tot i que encara es defensa com a eina de cohesió social i gastronòmica. Com sempre, Parellada també ens regala una recepta, que podeu llegir a continuació: una versió vegetal d'un clàssic de la cuina catalana.
|Ingredients
|Preparació
|
|