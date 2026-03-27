Garcia-Milà alerta que la cessió de l'IRPF que vol ERC "necessita molt temps" i "tindrà un cost"
- La presidenta del Cercle d'Economia demana "donar facilitats a la immigració qualificada"
- L'economista veu com a "bones mesures" el decret anticrisi del govern "per un curt termini"
La presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, ha alertat que la cessió de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat tal com reclama ERC "necessita molt temps" i "tindrà un cost per a Catalunya". "Demanar-ho ara, amb aquesta rapidesa, jo no ho veig", ha opinat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Garcia-Milà planteja que es necessita un enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya amb més personal i ha destacat els problemes de "començar un nou sistema" davant una Agència Tributària Espanyola "que funciona" i que "té un sistema tecnològic molt avançat".
Davant l'exigència d'Esquerra que hi hagi passes per aconseguir la cessió de l'IRPF, la presidenta del Cercle creu que amb el compromís del Govern "n'hi hauria d'haver prou per avançar amb els pressupostos".
"Jo soc favorable que cada nivell de l'administració faci gestió i dissenyi els seus propis impostos. Tenir una autonomia fiscal em sembla molt bé", ha assegurat, davant la pregunta si és favorable que la Generalitat gestioni l'IRPF. En aquesta línia, ha indicat que li agradaria un "sistema que fos una mica federal".
Demana una immigració més qualificada
Davant l'auge de l'extrema dreta, des del Cercle d'Economia manifesten la seva preocupació i defensen una transformació del sistema productiu perquè sigui menys dependent de la immigració poc qualificada. "Hi ha d'haver un mix adequat d'immigrants. Hauríem d'aspirar a donar facilitats a la immigració qualificada", ha apostat la presidenta de l'entitat i ha posat d'exemple reduir les traves en els reconeixements de títols estrangers. Tot i això, ha especificat que es continuaran necessitant migrants poc qualificats com en les cures de la gent gran.
En aquesta transformació del sistema econòmic, el Cercle planteja reforçar sectors on la productivitat i els salaris siguin més alts i qüestiona el rumb actual de l'economia. "El PIB ha crescut molt, però la renda per càpita no ha crescut gaire", ha apuntat Garcia-Milà.
Sobre la regularització extraordinària de mig milió de migrants, el think tank econòmic hi dona suport per acabar amb "treballs precaris" on "no cotitzen i l'empresari tampoc està cotitzant". Però la seva presidenta advoca per adoptar mesures per modificar les arribades dels migrants i la seva acollida. "Perquè d'aquí a 10 anys haurem de tornar a fer una regularització extraordinària. No hauria de ser regular cada 10 anys", ha argumentat.
El decret anticrisi: "Bones mesures a curt termini"
Pel que fa als efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà, la presidenta del Cercle creu que el decret anticrisi inclou "bones mesures per un curt termini" i demana que siguin "transitòries". "Si el cost de l'energia és més car, hauríem d'ajustar-nos a aquesta nova situació", ha recomanat per a consumidors i empreses si el conflicte s'allarga.
Garcia-Mitjà no creu que s'hagin d'adoptar restriccions de consum de benzina com s'ha fet en països com Eslovènia, perquè Espanya té una provisió de gas "molt diversificada" i de "molts orígens". "Tenim una situació una mica millor que molts altres països", ha destacat.
No obstant això, l'economista veu amb preocupació la inestabilitat a la regió perquè està posposant decisions econòmiques com la inversió empresarial o la retenció de l'estalvi del consumidor. Per a la presidenta del Cercle: "Aquesta incertesa, sí que frena l'economia".