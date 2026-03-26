El govern convalida el primer decret anticrisi amb el suport dels socis d'investidura
- Junts vota a favor a canvi de l'exempció de l'IVA als autònoms que guanyen menys de 85.000 euros
- El PP s'absté i insisteix que les mesures són insuficients
El govern espanyol ha convalidat al Congrés aquest dijous el primer decret anticrisi de mesures fiscals de resposta a la guerra de l’Orient Mitjà amb el suport dels socis d'investidura i l'abstenció del PP i Podem. Concretament, ha rebut el suport de 175 diputats (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, Compromís, BNG, CC i UPN), 33 en contra (Vox) i 141 abstencions (PP i Podem).
La cambra baixa dona llum verda al paquet de mesures que inclou la rebaixa de l'IVA als carburants, el gas i l'electricitat, així com ajuts als sectors afectats i les persones en situació de vulnerabilitat.
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat que és el paquet de mesures “més ambiciós aprovat a la Unió Europea” i que busca “protegir i preparar” l’economia espanyola dels efectes del conflicte.
El suport de Junts i ERC
Junts ha votat a favor del decret després que l'executiu hagi acceptat la proposició de llei dels de Puigdemont per transposar una directiva europea que estableix l'exempció de l'IVA als autònoms amb ingressos inferiors als 85.000 euros. A La Hora de la 1, la portaveu de la formació, Míriam Nogueras, ha defensat que beneficiarà a prop de 600.000 catalans que treballen per compte propi.
El diputat de Junts Josep Maria Cruset ha acusat el govern espanyol i els seus socis d’haver fracassat a l’hora de protegir el poder adquisitiu dels ciutadans. “Han estat irresponsables, i no han aprofitat els anys de bonança per millorar l’economia familiar, i la gent ho passa pitjor ara que quan van arribar”, ha dit.
La diputada d’ERC, Inés Granollers, també ha anunciat el sí del seu grup per la necessitat “d’ampliar l’escut social” i evitar que els costos del conflicte de l’Orient Mitjà es traslladin als ciutadans. En tot cas, ha advertit que el decret es queda curt i que la crisi ha de servir per impulsar les energies renovables i ha demanat més “ambició” en els futurs decrets.
Abstenció de PP i Podem i vot en contra de Vox
Podemos s'ha abstingut perquè està en contra que la majoria de mesures s'hagin centrat en rebaixes d'impostos. El diputat José Sánchez Serna ha afirmat que les rebaixes fiscals no només són “injustes” i “covardes”, sinó ineficients, perquè la inflació “es menjarà” les mesures fiscals en breu. Podem creu que es tracta d’un “subsidi encobert a les petroleres” i demana topalls de preus per "evitar que les grans empreses s'apropiïn" dels 5.000 milions que mobilitzarà.
El PP ha anunciat a última hora una abstenció que ha garantit que el decret s’aprovés sense dificultats. Durant els darrers dies, els populars han reiterat que aquest "és insuficient" i han instat l'executiu espanyol a incloure la deflactació de l'IRPF dins del paquet de mesures. Amb tot, segons el diputat del PP Juan Bravo, han donat suport a un decret en què l’executiu “ha copiat” les seves mesures estrella.