Yolanda Díaz: "La CEOE juga a fer partidisme amb el Govern d'Espanya"
- La vicepresidenta segona del Govern acusa Garamendi de "no voler acordar res" i de fer partidisme contra l'Executiu
- Díaz defensa la pujada del salari mínim, la regularització de persones migrants i ha alertat de l'avenç de l’extrema dreta
La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que la patronal espanyola CEOE "juga a fer partidisme" i "no vol acordar res" amb el Govern, malgrat el desplegament del diàleg social “com no s’havia vist mai”.
“La pregunta de per què no hi ha acord s’ha de fer a ells”, ha dit, ha carregat Díaz contra la CEOE, en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4. Díaz ha defensat que les polítiques de l’Executiu beneficien els treballadors i es basen en la justícia fiscal i el diàleg social.
Un SMI igual a tot l’Estat
Sobre la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) que es va acordar aquest dijous amb sindicats, la ministra ha defensat que no sigui diferent entre territoris. Segons ha explicat, es tracta “d’una eina de mínim per baix” que garanteix la igualació social al conjunt de l’Estat.
"És justament una garantia d’igualació social", ha subratllat, tot fent una crida a empresaris i sindicats a incrementar salaris a través de la negociació col·lectiva.
La regularització de migrants, una "mesura clau"
La vicepresidenta també ha carregat contra la CEOE per la manca de suport criticant la regularització de migrants. La vicepresidenta ha defensat la regularització de persones migrants com "una de les millors mesures" del Govern. Ha assegurat que no li preocupa la rendibilitat electoral d’aquesta decisió: "Si li trec o no rèdit electoral m’és igual. Vaig dir al president que el gir social havia de venir principalment per aquesta mesura".
Segons Díaz, la regularització permet acabar amb l’explotació laboral i garantir drets a les persones en situació irregular. "És una de les millors notícies que tenim al país", ha afirmat.
Alerta per l'avenç de l’extrema dreta
Díaz ha admès que "el combat de l’extrema dreta" els està "guanyant la batalla" comunicativa. Ha alertat que aquests discursos connecten amb una part de la ciutadania a través de l’odi, assenyalant col·lectius com les persones migrants o el feminisme.
"Hem de transformar l’odi en esperança", ha defensat, tot reconeixent errors del Govern, però reivindicant que les polítiques públiques milloren la vida de la gent.
Funeral per l'accident d'Adamuz
La ministra també ha explicat per què cap representant de Sumar va assistir al funeral de les víctimes de l'accident d'Adamuz, a Huelva. Ha indicat que la representació institucional va recaure en la vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, com en altres ocasions.
A més, ha qualificat d'"odiosa" qualsevol comparació de l'accident d'Angrois amb la tragèdia d'Angrois i ha defensat que l’Executiu està rendint comptes i gestionant la crisi "amb dignitat i sense ofendre les víctimes".