L’ànec mut amb prunes i pinyons: la recepta que uneix famílies i veïns al Penedès
- La recepta de rostit d’ànec mut amb prunes i pinyons és clau a Nadal i a les festes majors del Penedès
- També al Penedès, a Vilafranca, Sílvia Abril va aprendre a cuinar gall rostit
La recepta de l’ànec mut amb prunes i pinyons reflecteix l’essència de la cultura catalana i l’esperit de compartir. Aquest animal es cuina habitualment al forn dins d’una greixonera, una cassola amb tapa que permet la cocció lenta. Temps enrere, els veïns portaven el menjar a coure al forn del poble, ja que no era habitual que totes les cases en tinguessin un. S'acostumava a cuinar ànec mut durant dates assenyalades com el 25 de desembre o les festes majors.
Per aprendre a preparar un bon ànec mut amb prunes i pinyons, Sílvia Abril, a La recepta perduda, recorre amb bicicleta el Penedès. Allà coneix Maribel Carbó, una empresària apassionada de la cuina, que com feia la seva mare, cada diumenge obre casa seva a familiars i amics per compartir taula. La recepta de l’ànec mut l’hi van transmetre els seus pares, que el cuinaven en grans quantitats per repartir amb el veïnat durant la festa major. Ara que ja no hi són, ella és qui continua el llegat durant aquests dies especials.
Ingredients
Preparació
Els ingredients que marquen la diferència
Es poden trobar ànecs mascles o femelles, però en aquest cas és recomanable triar una femella, ja que pesa al voltant de dos quilos, mentre que els mascles poden arribar als quatre i tenen un gust més intens. L’ànec, com diu la recepta, ha de ser mut, perquè és menys greixós. Les prunes han de ser amb pinyol i, pel que fa als pinyons, és preferible que siguin dels allargats i de proximitat.
Com cuinar un bon ànec mut del Penedès
Primer cal preparar l’ànec i acabar d’eliminar-ne les plomes. Després s’ha de salar, afegir-hi pebre i untar-lo amb llard de porc amb l’ajuda d’una espàtula. La canyella en branca es parteix per la meitat i s’escampa per sobre. Paral·lelament, es preescalfa el forn a 170 graus amb calor a dalt i a baix. Abans d’enfornar-lo, es rega amb conyac i un toc d’anís. No cal afegir-hi aigua, ja que la carn desprèn els seus propis sucs a foc lent. La cocció requereix unes dues hores, durant les quals convé anar-lo vigilant. Mentrestant, les prunes es poden posar en remull amb vi o cava i els pinyons es poden torrar. Un cop l’ànec estigui llest, es passen les prunes pel foc amb una mica de suc del rostit. Només queda tallar-lo, servir-lo amb les prunes i els pinyons i, el més important, gaudir-lo en bona companyia.