Leticia Dolera sobre els nens i adolescents: "Els estem abandonant"
- L’actriu i directora Leticia Dolera reivindica la importància de cuidar els infants i adolescents
- El periodista Jordi Basté parla sobre la seva paternitat
La visió sobre l’adolescència i la infància ha estat un dels eixos centrals de la conversa de l’actriu i directora Leticia Dolera a Gran Tonino. Ha parlat obertament de la importància de protegir els nens i adolescents i de com la tecnologia està transformant la seva manera de créixer. “Són l’herència de la manada de la humanitat i a vegades sento que, a escala sistèmica, els estem abandonant una mica”, comenta al nou programa musical de La 2Cat.
Adolescència, tecnologia i responsabilitat social
Un dels moments més intensos de la conversa arriba quan Nina recorda el discurs de Leticia Dolera als Premis Ondas. Un discurs ple d’amor, compromís i reflexió sobre la situació actual dels adolescents. “La infància i l’adolescència són molt importants i són la part més vulnerable de la nostra societat”, explica Dolera. Segons la intèrpret, els joves viuen sotmesos a una pressió constant i a un entorn digital que moltes vegades els perjudica més del que els ajuda.
La cineasta apunta que, en preparar la seva sèrie Pubertat, va voler connectar directament amb nois i noies d’entre 13 i 14 anys, i per això va escollir la cançó '4 kissus' de Figa Flawas. Aquest procés li va permetre entendre millor una generació que creix envoltada de pantalles, xarxes socials i estímuls continus.
“Vivim en el capitalisme de l’atenció“
“Vivim en el capitalisme de l’atenció”, afirma l'actriu. "Els vídeos curts anul·len la capacitat de generar idees i pensaments interns", afegeix. Per això, i si no es regula l'ús de les pantalles, considera que "estem extirpant una part de l'essència dels adolescents".
Per a Leticia Dolera, protegir la infància i l’adolescència és una responsabilitat col·lectiva. Defensa que cal regular millor l’ús de la tecnologia i escoltar més les necessitats emocionals dels joves. La seva intervenció a Gran Tonino es converteix així en un missatge reivindicatiu i esperançador: cuidar-los és cuidar el futur de tota la societat.
La infància de Leticia Dolera
Durant el programa, Dolera també es deixa portar pels records de la seva pròpia infància. En veure la portada del vinil amb la seva banda sonora personal, es transporta directament a una etapa plena de joc, imaginació i innocència. Sent l’emoció de la música de Luz Casal, que li dedica a la seva mare, i de les bandes sonores d’El Rei Lleó i Aladí, melodies que li recorden les estones cantant amb la seva cosina.
Aquests records li serveixen per explicar fins a quin punt les experiències viscudes de petits condicionen la persona adulta. Per a Leticia Dolera, la infància és un territori sagrat que cal cuidar, perquè és on es construeixen els valors, la creativitat i la manera de mirar el món. També recorda com la cultura, el cinema i la música van ser refugi i inspiració durant aquells anys, i com encara avui continuen marcant les seves decisions professionals.