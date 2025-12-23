Enlaces accesibilidad
Cafè d'idees

Pere Navarro defensa la balisa V-16: "L'objectiu és salvar vides, no posar multes"

  • El director de la DGT defensa l’ús obligatori de la balisa V-16 per reduir els atropellaments a la carretera
  • També reclama avançar cap a la tolerància zero amb l’alcohol al volant
Cafè d'idees - Pere Navarro, sobre la V-16: "L'objectiu és salvar vides, no posar multes"
Beatriz Gálvez Garcés
El director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro, ha defensat l'entrada en vigor de la balisa V-16 com una mesura clau de seguretat viària. En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, ha remarcat que la prioritat és reduir el nombre de víctimes a la carretera.

Navarro ha recordat que un de cada dos atropellaments mortals a la carretera es produeix quan el conductor ha sortit del vehicle: "Hi ha hagut 25 morts d'atropellats que havien baixat del cotxe. Qualsevol persona que hagi col·locat un triangle sap el risc que comporta".

Obligatòria a partir de l'1 de gener

Segons ha explicat, la balisa V-16 permet senyalitzar una avaria sense abandonar el vehicle, amb una llum visible fins a un quilòmetre de distància i integrada al sistema de vehicle connectat, fet que avisa els navegadors de la presència d’un cotxe aturat.

El director de la DGT ha aclarit que el triangle no quedarà prohibit, però que la V-16 serà el dispositiu obligatori a partir de l’1 de gener. "S’ha de portar a la guantera i només cal activar-la", ha detallat. També ha avançat que la policia actuarà amb flexibilitat en l’inici de l’aplicació: "L’objectiu és salvar vides, no posar multes".

Cap al 0,0 d'alcohol al volant

Navarro ha lamentat que la llei de tolerància zero amb l’alcohol al volant porti mesos encallada al Congrés, tot i assegurar que tots els actors implicats estan d'acord i la societat està preparada. Ha afirmat que disposa de cartes dels ajuntaments de Barcelona i Madrid demanant el límit 0,0 com a mesura de seguretat viària.

Més examinadors per reduir el col·lapse

Durant l’entrevista, també s’ha referit al col·lapse en els exàmens pràctics de conduir, que atribueix a l’augment de població, a la manca de conductors professionals i a uns exàmens cada cop més exigents. La DGT ha reforçat la plantilla amb 130 nous efectius, que ja s’estan incorporant, amb l’objectiu de garantir “un servei raonable”.

