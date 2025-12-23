Pere Navarro defensa la balisa V-16: "L'objectiu és salvar vides, no posar multes"
- El director de la DGT defensa l’ús obligatori de la balisa V-16 per reduir els atropellaments a la carretera
- També reclama avançar cap a la tolerància zero amb l’alcohol al volant
El director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro, ha defensat l'entrada en vigor de la balisa V-16 com una mesura clau de seguretat viària. En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, ha remarcat que la prioritat és reduir el nombre de víctimes a la carretera.
Navarro ha recordat que un de cada dos atropellaments mortals a la carretera es produeix quan el conductor ha sortit del vehicle: "Hi ha hagut 25 morts d'atropellats que havien baixat del cotxe. Qualsevol persona que hagi col·locat un triangle sap el risc que comporta".
“☕ Pere Navarro defensa la balisa V-16 per lluitar contra els atropellaments a la carretera | @DGTes— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2025
🗣️ "Qualsevol persona que hagi baixat a col·locar el triangle, sap el risc que comporta"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/6xZ3fERfgs“
Obligatòria a partir de l'1 de gener
Segons ha explicat, la balisa V-16 permet senyalitzar una avaria sense abandonar el vehicle, amb una llum visible fins a un quilòmetre de distància i integrada al sistema de vehicle connectat, fet que avisa els navegadors de la presència d’un cotxe aturat.
El director de la DGT ha aclarit que el triangle no quedarà prohibit, però que la V-16 serà el dispositiu obligatori a partir de l’1 de gener. "S’ha de portar a la guantera i només cal activar-la", ha detallat. També ha avançat que la policia actuarà amb flexibilitat en l’inici de l’aplicació: "L’objectiu és salvar vides, no posar multes".
“☕ Pere Navarro, sobre la balisa V-16 | @DGTes— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2025
🗣️ "L'objectiu és salvar vides, no posar multes"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/mMIjS9LBwd“
Cap al 0,0 d'alcohol al volant
Navarro ha lamentat que la llei de tolerància zero amb l’alcohol al volant porti mesos encallada al Congrés, tot i assegurar que tots els actors implicats estan d'acord i la societat està preparada. Ha afirmat que disposa de cartes dels ajuntaments de Barcelona i Madrid demanant el límit 0,0 com a mesura de seguretat viària.
“☕ Pere Navarro, director de la @DGTes, lamenta que la llei de tolerància zero amb l'alcohol al volant porti nou mesos al Congrés— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 23, 2025
🗣️ "La societat està preparada. Tinc cartes dels ajuntaments de Madrid i Barcelona demanant el 0,0"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/tgjP9FnzWs“
Més examinadors per reduir el col·lapse
Durant l’entrevista, també s’ha referit al col·lapse en els exàmens pràctics de conduir, que atribueix a l’augment de població, a la manca de conductors professionals i a uns exàmens cada cop més exigents. La DGT ha reforçat la plantilla amb 130 nous efectius, que ja s’estan incorporant, amb l’objectiu de garantir “un servei raonable”.