Punta Cana, un nou refugi fiscal per als vips
- Casillas i altres famosos aposten per Punta Cana: luxe, discreció i avantatges fiscals
Punta Cana ja no és només una postal de sorra blanca i aigües turqueses. Tal com expliquen Laura Fa i Lorena Vázquez a Mamarazzis Pop&Cor, el paradís caribeny s’ha convertit en un punt d’atracció per a celebritats espanyoles que no només hi van a desconnectar, sinó també a invertir. El cas que ha encès totes les alarmes és el d’Iker Casillas que hauria comprat un apartament a Cap Cana per 500.000 euros.
El cas Casillas
“Tot apunta que Iker Casillas ha anat a la República Dominicana a desconnectar… potser no només del soroll mediàtic”, comenta Laura Fa. Una informació que, segons les periodistes, no hauria agradat gens a l’exfutbolista, que s’hauria mostrat molest amb la publicació de la notícia.
El futbolista hauria adquirit una propietat al complex Bonita Golf Residences, una urbanització de luxe amb 160 habitatges, grans terrasses, piscina, gimnàs, accés directe a la platja i vigilància les 24 hores. Tot plegat, a només onze quilòmetres de l’aeroport, un detall clau per a estades freqüents.
Què s’hi guanya a Dominicana?
Però, segons les Mamarazzis, l’atractiu no és només paisatgístic. “Aquí hi ha un factor clau que no podem obviar: els avantatges fiscals”, adverteix Fa. El programa ha comptat amb l’explicació de Joan Teixidó, auditor i consultor fiscal, que ha desgranat quins són els beneficis d’invertir al país.
“En el moment de l’adquisició d’un habitatge, no es paga l’IBI durant entre deu i quinze anys”, explica Teixidó. A més, amb una inversió mínima de 200.000 euros, es pot obtenir la residència legal, tot i que no fiscal. “Un resident fiscal espanyol que passi més de 183 dies a Espanya continuarà tributant a Espanya pels seus ingressos mundials”, matisa.
Casillas no seria l’únic famós seduït per Punta Cana. “Està passant alguna cosa, perquè hi està comprant casa gent de la més diversa”, alertava Laura Fa. Noms com Paz Vega, el Mago Pop, Pitingo, Diego El Cigala o Rafa Nadal també hi haurien invertit.
Famosos residents
“I n’hi ha d’altres que hi passen llargues temporades”, comenta Lorena Vázquez, en referència a Felipe González o a l’exministre José Bono, que fins i tot té doble nacionalitat. Un fet que ha obert el debat sobre quants d’aquests famosos viuen realment fora d’Espanya.
“Quants famosos, dels que hem dit, viuen de veritat en un altre lloc que no sigui Espanya?”, es pregunta la Lorena. Laura Fa afegeix sorpresa: “Jo al·lucino amb algú com José Bono, tan espanyolista, que se’n vagi a la República Dominicana amb catorze hores d’avió”.
Tot i reconèixer que, “és un paradís”, la Lorena adverteix d’un punt clau, “el que no hi ha és llibertat de premsa”. En moltes urbanitzacions de luxe, “si ets periodista, és impossible entrar-hi”, un detall que, “potser és una de les coses positives que hi troben els famosos”. I amb un toc d’humor, Laura Fa conclou: “Jo no m’imagino pitjor veí que Pitingo o Diego El Cigala”.