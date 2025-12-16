Pitingo celebra 25 años de carrera y presenta su gira 'Pitingo y punto'

Corría el año 2008 cuando en nuestro país nació un nuevo género musical, inventado y popularizado por el artista Pitingo (Antonio Manuel Álvarez Vélez): una fusión del flamenco y la música negra americana, basada principalmente en el góspel, el soul, llamado soulería.

Este artista lleva dedicándose al menos 30 años al flamenco, según ha reconocido en su visita al programa Las mañanas de RNE, en el que ha hablado sobre las novedades y los detalles que sus fans se van a encontrar en su próxima gira, Pitingo y punto.

16.02 min Las mañanas de RNE - 'Pitingo y punto', la nueva gira de Pitingo

Pitingo reconoce que, en todos los conciertos que ha ofrecido por medio mundo, no ha perdido esa esencia que tanto le diferencia de otros compañeros de profesión: "Siempre saco esa parte flamenca y esa parte gitana que forman parte de mí, de mi alma, de mi mitad y de mi corazón".

Pitingo y punto, una gira para echar la vista atrás La nueva gira que presenta el artista de Ayamonte (Huelva) es un recorrido por sus 25 años dedicados en cuerpo y alma a la música. Además, Pitingo explica que quiere mostrar nuevamente su esencia flamenca en los conciertos y quiere contar "por qué he llegado hasta aquí, por qué Pitingo y punto, además de canciones nuevas y sorpresas que no puedo desvelar". ““ El artista adelanta que pretende incluir el góspel y la música latina con "lo mejor de cada década, de cada momento de mi vida que he aprendido, lo que me ha llevado hasta aquí, y lo mejor de cada cultura y de cada país". Pitingo cuenta que se encuentra con "muchísimas ganas" de subirse a un escenario y agradecerle al público que lleve acompañándole tantos años. "Estoy tranquilo y feliz y disfrutando por fin de bueno de esa parte que no he disfrutado. Ya no voy corriendo por los sitios". Además, se muestra muy emocionado por actuar el próximo 18 de marzo en el Teatro Circo Price, en Madrid: "Nunca he estado ahí y animo a todo el mundo porque un sitio precioso, precioso para poder disfrutar un concierto y verlo".