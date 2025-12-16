Pitingo celebra 25 años de carrera y presenta su gira 'Pitingo y punto'
- Antonio Manuel Álvarez Vélez ha visitado Las mañanas de RNE para contarnos todo lo que se avecina con su nueva etapa musical
- El artista ha adelantado que tocará nuevas canciones y que habrá sorpresas que no puede desvelar
Corría el año 2008 cuando en nuestro país nació un nuevo género musical, inventado y popularizado por el artista Pitingo (Antonio Manuel Álvarez Vélez): una fusión del flamenco y la música negra americana, basada principalmente en el góspel, el soul, llamado soulería.
Este artista lleva dedicándose al menos 30 años al flamenco, según ha reconocido en su visita al programa Las mañanas de RNE, en el que ha hablado sobre las novedades y los detalles que sus fans se van a encontrar en su próxima gira, Pitingo y punto.
Pitingo reconoce que, en todos los conciertos que ha ofrecido por medio mundo, no ha perdido esa esencia que tanto le diferencia de otros compañeros de profesión: "Siempre saco esa parte flamenca y esa parte gitana que forman parte de mí, de mi alma, de mi mitad y de mi corazón".
Pitingo y punto, una gira para echar la vista atrás
La nueva gira que presenta el artista de Ayamonte (Huelva) es un recorrido por sus 25 años dedicados en cuerpo y alma a la música. Además, Pitingo explica que quiere mostrar nuevamente su esencia flamenca en los conciertos y quiere contar "por qué he llegado hasta aquí, por qué Pitingo y punto, además de canciones nuevas y sorpresas que no puedo desvelar".
El artista adelanta que pretende incluir el góspel y la música latina con "lo mejor de cada década, de cada momento de mi vida que he aprendido, lo que me ha llevado hasta aquí, y lo mejor de cada cultura y de cada país".
Pitingo cuenta que se encuentra con "muchísimas ganas" de subirse a un escenario y agradecerle al público que lleve acompañándole tantos años. "Estoy tranquilo y feliz y disfrutando por fin de bueno de esa parte que no he disfrutado. Ya no voy corriendo por los sitios". Además, se muestra muy emocionado por actuar el próximo 18 de marzo en el Teatro Circo Price, en Madrid: "Nunca he estado ahí y animo a todo el mundo porque un sitio precioso, precioso para poder disfrutar un concierto y verlo".
El secreto para seguir cautivando a las masas
Pese al paso del tiempo y a la aparición constante de nuevos estilos y tendencias musicales, Pitingo afirma en Las mañanas de RNE que, tras 25 años de carrera, sigue llenando salas sin necesidad de publicar nuevos discos, ya que, como reconoce, "nunca pensé en sacar un éxito". Además, reconoce que por tener esa tendencia "esa solidaridad pegó porque pegó".
Si hay algo que ha marcado la trayectoria de este artista es el lanzamiento de la soulería, un nuevo género musical creado por Antonio Manuel Álvarez Vélez. Al echar la vista atrás, recuerda que el día de su presentación estuvo acompañado por figuras como Enrique Morente, Carmen Linares y Juan y Pepe Habichuela.
Por último, Pitingo aclara que "no puedo hacer una canción sin el permiso del artista ni sin su beneplácito, algo que para él es todavía más importante".