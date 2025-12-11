La nova polèmica de la influencer Natalia Osona per un vídeo de Nadal
- La creadora de contingut ha penjat un vídeo muntant l’arbre de Nadal que ha aixecat molts comentaris negatius
Natalia Osona és una de les creadores de contingut més conegudes i polèmiques del panorama digital espanyol. Amb més d’un milió de seguidors a Instagram, la madrilenya s’ha convertit en una figura habitual a les xarxes, tant pels seus continguts relacionats amb la moda i l’estil de vida com per les controvèrsies que sovint crea. En aquesta ocasió, la polèmica ha arribat arran d’un vídeo aparentment innocent que va penjar mentre muntava l’arbre de Nadal a casa seva.
Candidata molt clara a “La Poperera”
Aquesta setmana, la periodista Laura Fa ho ha tingut claríssim: si hi havia algú que mereixia entrar de ple a “La Poperera”, era Natalia Osona. El motiu és precisament l’enrenou generat per aquest últim vídeo que ha compartit a les seves xarxes socials. En ell, se la veu preparant la decoració de Nadal amb el seu xicot, una escena típica d’aquestes dates i molt repetida en centenars de perfils d’influencers.
Fins aquí, res sorprenent. Però el que va cridar l’atenció i va indignar una part del seu públic és la presència, també al vídeo, de la seva treballadora de la llar. Mentre la parella col·loca les boles i les llums a l’arbre, la treballadora també hi apareix ajudant-los. De seguida, la publicació es va omplir de comentaris crítics que retreien a Osona haver mostrat la treballadora domèstica.
Molts sortejos i residència a Andorra
Laura Fa també va recordar que, malgrat el seu milió de seguidors, part d’aquest èxit podria provenir dels nombrosos sortejos que Natalia Osona ha anat organitzant al seu perfil. Aquest tipus de concursos, en què una de les condicions obligatòries per participar és seguir-la, han estat una pràctica molt habitual en el món de l’influencer màrqueting durant els últims anys. Tot i que és una estratègia legítima, sovint genera debat sobre la qualitat real de la comunitat que acompanya aquests perfils.
A més, un altre element que envolta la figura d’Osona és la seva residència a Andorra, un tema que acostuma a generar discussions constants a les xarxes quan es tracta de creadors de contingut. Entre sortejos, polèmiques i vídeos virals, Natalia Osona continua sent, sens dubte, una de les influencers que més divideix opinions.