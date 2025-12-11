Les Mamarazzis analitzen el nou amor d'Amelia Bono
- Entrenaments, maratons i una relació inesperada
- Les Mamarazzis comenten l’entrevista del rei emèrit a 'Le Figaro' i les seves memòries
Les Mamarazzis han tornat a fer de les seves al Mamarazzis Pop&Cor amb una de les notícies rosa més comentades de la setmana: el nou amor d’Amelia Bono. La filla de José Bono, separada definitivament de Manuel Martos des de fa un any i mare de quatre fills, ha tornat a il·lusionar-se. I, segons han revelat la Laura Fa i la Lorena Vázquez, ha estat ella mateixa qui ha decidit explicar-ho abans que ho fes la premsa.
La protagonista ha presentat a les xarxes el seu xicot, Alejandro Reina —Àlex per als amics—, el seu entrenador personal i cap de running d’un gimnàs de Madrid. Les Mamarazzis confirmen que la història d’amor va començar després que ella entrenés amb ell durant mesos: una química que, segons expliquen, era evident per a tothom del centre esportiu.
Laura Fa ho ha explicat molt animada: “Amelia Bono està enamorada!”. I ha afegit: “Com no t’has d’enamorar del teu entrenador personal si t’arregla el cos, la vida i et dona motivació? Se’n van anar a Nova York a córrer la marató. Jo no m’imagino pitjor pla…”. La Lorena ha respost: “A ella segur que li sembla un molt bon pla”.
Bono diu al seu Instagram que “té xicot”
Segons han comentat, el moment escollit per fer pública la relació no és casual. “M’ha sobtat perquè ha estat ella qui ho ha anunciat a les seves xarxes socials que s’havia enamorat de nou. Va ser el cap de setmana, justament quan els paparazzis li van fer un reportatge fotogràfic; ella s’hi va avançar i ho va compartir per aixafar la guitarra als pobres fotògrafs”, ha explicat la Lorena.
La Laura, per la seva banda ha afegit entre rialles: “Fa un post dient ‘tinc nòvio’ i la següent és ella a Baqueira. A nosaltres ens hauria passat al revés: agafa maletes i ves corrent a Baqueira!”.
Amelia li va demanar una cita el seu entrenador
Les Mamarazzis també ha detallat com va començar la història: “És el seu entrenador personal, es van conèixer al gimnàs on ella va, que és molt car, entre 100 i 300 euros al mes. Van fer un grupet d’amics per anar a córrer una marató a Bilbao i van dir que no hi ha ‘ous’ d’anar a Nova York”, ha relatat la Laura.
La Lorena ha completat la informació: “És el cap de running del gimnàs, també fa boxa i bicicleta. L’Amelia va quedar tan fascinada que li va demanar una cita, i tots ja sabien que estaven junts. Tothom donava per fet que eren parella”.
Per acabar, les Mamarazzis han regalat un moment humorístic a l’audiència, ja que la Laura ha confessat, “se’m fa estrany que vagi al gimnàs, si hi va segur que no es dutxa”. I la Lorena ha replicat, “és una obsessió! Des que una vegada et van preguntar si eres la Laura Fa mentre et dutxaves…”. La Laura ha rematat: “Tres vegades! La gent vol tenir conversa mentre tu estàs en pilotes. Per tant, ella se’n va sense dutxar a casa, segur”.
Les Mamarazzis han acabat reflexionant sobre una tendència habitual, “no sé què tenen els entrenadors personals, però hi ha un munt de famoses que s’emboliquen amb ells…”.
Una història, asseguren, que tot just comença i que seguiran de ben a prop.