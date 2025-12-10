El drama dels refugiats jueus que van creuar els Pirineus arriba al cinema amb Miki Esparbé
- Miki Esparbé protagonitza un thriller històric sobre la repressió nazi dirigit per Judith Colell
- Frontera explica com un grup de veïns ajuden els refugiats a travessar els Pirineus per arribar a Espanya
Durant la Segona Guerra Mundial, prop de 80.000 persones que fugien del nazisme van creuar els Pirineus per arribar a Espanya. Moltes d’elles van aconseguir-ho gràcies al suport dels passadors i dels veïns de les zones frontereres, que van actuar arriscant la seva vida. Aquest episodi, poc conegut per al gran públic, arriba ara al cinema amb Frontera, la nova pel·lícula dirigida per Judith Colell, que s’estrena el 12 de desembre i porta per primera vegada a la gran pantalla aquesta part de la memòria històrica en format de thriller.
El film compta amb un repartiment encapçalat per Miki Esparbé, i integrat també per Bruna Cusí, Jordi Sánchez, María Rodríguez Soto, Asier Etxeandía, Kevin Janssens i Joren Seldeslachts. Per a la directora, que també és la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català des del 2021, el projecte ha estat un descobriment i un repte professional. “No coneixia la història dels passadors i quan vaig veure el guió em vaig sorprendre”, afirma, destacant que aquesta producció li ha suposat sortir de la seva zona habitual de treball cinematogràfic.
Un thriller en plena foscor europea
La història se situa l’any 1943, en plena guerra a Europa. Franco ha bloquejat el pas de jueus que fugen del nazisme i intenten travessar els Pirineus per salvar les seves vides. En aquest context, el protagonista del film, Manel Grau, un funcionari amb passat republicà destinat a una duana fronterera, decideix desobeir les ordres del règim. Amb la complicitat de la Juliana, una veïna del poble, i d’en Jerôme, un passador francès, s’embarcarà en una missió clandestina per ajudar el màxim nombre de persones a escapar. En fer-ho, haurà d’enfrontar-se no només als perills externs sinó també als records encara recents de la Guerra Civil Espanyola.
“Parlant del passat podem entendre millor el present“
El debat moral dels protagonistes
Miki Esparbé resumeix així l’essència del film: “Reivindica això que el poble salva al poble”. L’actor posa en valor la dimensió humana del seu personatge i el conflicte intern que travessa la trama: “És maco poder interpretar un personatge que es mogui en aquest dilema: per una banda, la promesa que ha fet a casa per intentar protegir-los i, per l’altra, intentar ser conseqüent amb els seus valors i principis”. Segons explica, aquest debat moral acompanya l’evolució del film.
Colell afegeix que “parlant del passat podem entendre millor el present”, mentre que Esparbé alerta del risc actual de repetir errors: “Tenim un risc molt gran de caure en el parany de la deshumanització”.
Inspirada en fets reals i rodada al Pallars
Frontera està escrita per Miguel Ibáñez Monroy i Gerard Giménez Forner, i es va rodar durant sis setmanes a la comarca del Pallars en diverses localitzacions properes a Barcelona. Allà, van formar un equip de treball excel·lent. L’ambient de col·laboració i passió per la història va ser clau perquè el film aconseguís una autenticitat i intensitat emocional que connecta amb l’espectador des del primer minut.