Marta Torné i Enric Cambray, actors de 'Supersàpiens': "És com una experiència teatral del futur"
- Els intèrprets Marta Torné i Enric Cambray presenten a Punts de Vista l’obra Supersàpiens
- La producció neix a partir de l’espectacle Sàpiens, que va estrenar-se fa vuit anys, però ara creix a un espai propi i efímer
Un tàndem d’actors de luxe, un espai efímer de 2000 metres quadrats i una obra de teatre que no és una obra de teatre. Supersàpiens és la germana gran de Sàpiens, una producció que va estrenar-se fa vuit anys a la Sala Flyhard de Barcelona i va exhaurir totes les entrades. La nova versió, però, arriba convertida en una experiència immersiva que va molt més enllà de la funció que protagonitzen els actors Enric Cambray i Marta Torné.
A Punts de Vista, programa disponible a RTVE Play Catalunya, Cambray i Torné reflexionen sobre l’eix central de l’obra, la intel·ligència artificial. Supersàpiens fa servir l’humor per convidar l’espectador a repensar la seva relació amb la tecnologia. Tot i això, Enric Cambray assegura que no se sent amenaçat per la IA: “Al teatre necessites veritat. Una respiració, una mirada... Amb això estem salvats, però hi haurà un moment en què anar al teatre potser ens quedarà curt. Supersàpiens serveix per veure com podria ser una experiència teatral del futur”.
Experiència del futur
Enric Cambray i Marta Torné expliquen que demanen als espectadors que arribin una hora abans de la funció perquè puguin fer un mos. Els actors, però, admeten que ells no cuinen. “Només ens faltava això, posar-nos a fer bikinis”, fa broma Torné. A més, quan acaba l’espectacle els assitents marxen fila per fila a una nova experiència “que acaba de completar les reflexions de l’obra”, assegura Cambray.
“Tothom que ha vingut diu que es passen un parell de dies donant-li voltes“
Segons els intèrprets, Supersàpiens convida els espectadors a pensar fins a quin punt han d’acceptar que la intel·ligència artificial cada cop estigui més present a les seves vides. “Tothom que ha vingut a veure’ns diu que es passen un parell de dies donant-li voltes a l’obra”, assegura Torné. “Això, però, arriba després de riure molt durant tota la funció”, apunta Cambray.
Un espai efímer
Enric Cambray i Marta Torné admeten que gran part de l’impacte de l’obra es deu a la dramatúrgia de Roc Esquius, que també va escriure el text original de Sàpiens. El repte, això sí, va ser adaptar el text original al nou context. “L’obra ha mutat a favor de l’espai. Normalment, quan arribes a un teatre, l’adaptes com a tu et va bé. Aquí l’obra s’ha adaptat a l’espai”, explica l’actor.
El recinte on s’interpreta Supersàpiens és efímer. És a dir, es va crear expressament per l’obra i el 29 de novembre, quan acabin les representacions, tancarà. Fa 2000 metres quadrats i té una zona escènica de 20 metres d’ample i més de 400 localitats que vibren amb el so. “Veus el muntatge i sembla el Palau Sant Jordi”, exclama Torné. “Quan la gent entra pregunten si estan a Berlín o a Nova York. L’espai és ultra-supersàpiens”, assegura Cambray.
Reptes escènics
Marta Torné apunta que, tot i que l’Enric Cambray ha de córrer per l’escena, el més difícil que fa al muntatge és aguantar-la a ella. “Realment no està pagat, per això dura quatre mesos”, fa broma Cambray. “Jo faig el paper de supersàpiens, però realment ell és més supersàpiens que jo”, riu l’actriu. L’obra es representarà fins al 29 de novembre a l’Espai Supersàpiens del Poblenou.