José Antonio Ponseti: "Si el Barça acaba l'estadi el 26, el 27 hi ha NFL"
De cara a barraca
- El periodista José Antonio Ponseti explica a 'De cara a barraca' el futur del futbol americà a Espanya
- Barcelona és la següent ciutat a la llista de l'NFL a territori espanyol
L'estrena del futbol americà a Espanya ha sigut tot un èxit. 78.000 fanàtics van omplir el Santiago Bernabéu i l'esdeveniment es va completar sense cap incident i amb una gran satisfacció general. Només algunes poques crítiques, com algunes relacionades amb el menjar que es venia a l'estadi, poden posar algun però al partit entre els Miami Dolphins i els Washington Commanders.
Per què la gent està tan contenta amb l'arribada de l'NFL a Espanya? És un negoci puntual o ha vingut per quedar-se? Quines són les pròximes passes? El periodista José Antonio Ponseti, qui va locutar el partit del passat 16 de novembre a Madrid, explica com va viure l'experiència en directe i revela algunes informacions importants sobre el futur del futbol americà a territori espanyol a 'De cara a barraca'.
Tracte exquisit
L'NFL va enlluernar Madrid amb el partit entre Dolphins i Commanders. Un dels segells d'identitat de la marca és el tracte proper que ofereixen tant a aficionats com a mitjans de comunicació. Ponseti comenta que la Lliga Nacional de Futbol Americà permet l'entrada de periodistes als vestuaris per entrevistar els jugadors, a diferència de La Lliga de futbol espanyola. "L'última part de les entrevistes van ser al vestuari amb els jugadors canviant-se i preparant-se per sortir de l'estadi", remarca el reporter, i puntualitza que cap jugador s'hi va negar als intervius. El narrador apunta que tant guanyadors com perdedors van oferir als mitjans una atenció excel·lent i molt amable. "És un altre món", esmenta.
“És un altre món“
Quin futur té l'NFL a Espanya?
José Antonio Ponseti assegura que el partit de futbol americà que es va disputar al Santiago Bernabéu entre Miami i Washington el passat 16 de novembre no és cap experiment. "L'NFL ha vingut per quedar-se", afirma el periodista, i afegeix que Barcelona està a la llista de ciutats desitjades per la Lliga Nacional de Futbol Americà. "El comissionat ens va confirmar que la primera ciutat que està a la llista és Barcelona", explica el narrador.
“L'NFL ha vingut per quedar-se“
Ponseti confirma que els tres pròxims anys hi haurà futbol americà a Espanya. D'entrada, l'NFL espera que el Camp Nou estigui completament acabat per treballar durant un any la posada en escena del futbol americà a Barcelona. "Si les obres acaben l'any 2026, el 2027 tindríem futbol americà a casa", conclou el periodista.