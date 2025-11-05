Javier Cámara sobre la sèrie 'Yakarta': "És la història de dos perdedors"
- Javier Cámara i Carla Quílez presenten la sèrie 'Yakarta' al Cafè d'idees
- Un entrenador de bàdminton emocionalment esgotat busca una jove promesa en qui projectar el seu somni
"És la història de dos perdedors que, per molt que guanyin, no guanyaran res", així descriu Javier Cámara els protagonistes de Yakarta, la nova sèrie que encapçala.
L’actor dona vida a Joserra, un entrenador de bàdminton emocionalment esgotat que busca una jove promesa en qui projectar el seu somni, la Mar. “És algú tan ferit que no pot ajudar ningú. Posa tota la seva esperança en ella; és el seu motiu per viure”, explica en una entrevista al Cafè d'idees.
La sèrie, creada per Diego San José —responsable d’èxits com Ocho apellidos vascos o Vota Juan— consta de sis capítols i combina la comèdia costumista amb moments de profund dramatisme. Segons Cámara, el seu personatge “recorda el flautista d’Hamelín: li promet que la portarà a un lloc on serà feliç”.
“No sempre els èxits et porten a un lloc bonic“
Però aquest afany de colar-se en la vida dels altres per tapar les mateixes frustracions comporta riscos: “Travessa tots els límits, i això no es pot fer amb un menor”, adverteix. "En el fons és un nen com la Mar", afegeix l'actor.
Una adolescent amb un talent brillant
La jove actriu Carla Quílez interpreta la Mar, una adolescent amb un talent excepcional per al bàdminton, però que desconfia profundament dels adults. Va debutar amb La Maternal i ha participat a Pubertad, sèrie guardonada amb un Premi Ondas.
Sobre la seva experiència professional, afirma: “És molt satisfactori poder dir que t’agrada la teva feina, que la gaudeixes. Jo, quan treballo, estic jugant”.
A la sèrie parlen dels èxits, però també de com es viuen els fracassos. "No sempre els èxits et porten a un lloc bonic", conclou Quilez.