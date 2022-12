Carla Quílez ens presenta 'La Maternal'

Carla Quílez ens presenta el film La Maternal. La jove actriu ens parla d'aquest film de Pilar Palomero, on la seva interpretació ha estat valorada amb una Concha de Plata del Festival de San Sebastián. Ens explica com li va arribar el projecte, com va viure la gestació i lamenta no poder ser nominada als Premis Goya per la seva edat. En la secció de Pep Prieto al Cafè d'idees de Gemma Nierga, també parlem amb la catalana de les seves dues sèries preferides, i coneixem les estrenes del cap de setmana.