Les pensions augmentaran un 3,5% el 2027, uns 774 euros anuals més de mitjana
- L'IPC del mes de novembre se situa en el 4,1%, vuit dècimes menys per la moderació dels preus dels combustibles
Les pensions augmentaran un 3,5% el 2027 d'acord amb la dada mitjana de l'Índex de Preus del Consum (IPC) dels últims 12 mesos. La revalorització que afecta 9 milions de persones al conjunt de l'Estat suposarà un increment anual de 774 euros de mitjana.
La pensión mitjana de jubilació, que perceben més de dos terços dels pensionistes, 6,5 milions de persones, se situa en 1580,6 euros mensuals. En aquest cas, l'increment serà de 55 euros.
💶Les pensions contributives s'apujaran un 3,5% l'any vinent, 774€ anuals més de mitjana | @RTVECatalunya ➕ Info: https://t.co/Q6NxWSCsxh https://t.co/1IC7thA7Ay— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 27, 2026
Pel que fa les pensions mínimes i les no contributives, la pujada a partir del gener serà d'entre un 8,8 i més d'un 14%, i l'Ingrés Mínim Vital es revaloritzarà també un 14% segons el Ministeri de Seguretat Social.
L'increment del 3,5% de les pensions és conseqüència de l'última dada de l'IPC avançat del mes de novembre. La pujada és provisional fins que es conegui a mitjans de desembre la xifra definitiva perquè el govern aprovi el reial decret amb la revalorització.
Una revalorització del 28% des del 2018
L'any passat la revalorització va ser del 2,7% degut a una inflació inferior durant el 2025. Aquest any, l'evolució dels preus ha estat marcada per la guerra a l'Iran i l'alça dels preus dels combustibles. Segons el govern espanyol, des del 2018 les pensions s'han incrementat en un 28%.
La inflació al novembre es modera al 4,1%
La inflació al novembre es modera al 4,1% i experimenta una reducció de vuit dècimes. Aquesta moderació s'explica per la contenció dels preus dels combustibles per a vehicles personals. També el vestit i el calçat s'encareix menys que en el mateix període de fa un any.
Pel que fa la inflació subjacent, que no té en compte els preus d'aliments no elaborats ni de productes energètics, la taxa interanual estimada se situa al 2,6%, cinc dècimes menys que a l'octubre.