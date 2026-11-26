Deu nous senglars eleven a 458 els casos de pesta porcina africana
- Els deu nous positius s’han localitzat dins la zona d’alt risc, però corresponen majoritàriament a restes de fa més de cinc mesos
- El dispositiu de control ha capturat 255 senglars en set dies i ja n’acumula 15.318 a la zona restringida
El Departament d’Agricultura ha confirmat deu nous casos de pesta porcina africana en senglars localitzats dins la zona d’alt risc. Amb aquests resultats, el nombre d’animals infectats detectats des de l’inici del brot ascendeix a 458.
Els nous positius s’han trobat a Cerdanyola del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Barcelona, amb tres casos a cadascun d’aquests municipis, i al Papiol, on se n’ha identificat un. Cap de les mostres correspon a senglars morts recentment. Segons el Govern, la gran majoria procedeixen de restes d’animals amb una antiguitat estimada superior als cinc mesos.
Durant l’última setmana s’han examinat 269 mostres, de les quals 259 han donat negatiu i deu han confirmat la presència de la malaltia. Des que es va detectar el primer cas, el 28 de novembre del 2025, fa un any, s’han analitzat 16.000 senglars: 458 han resultat positius i 15.542, negatius.
Més de 15.000 senglars capturats a la zona restringida
El dispositiu desplegat per contenir la pesta porcina africana ha retirat 255 animals durant els darrers set dies. Aquesta actuació eleva fins als 15.318 el nombre de senglars capturats dins la zona restringida, que engloba les àrees d’alt i baix risc.
La Generalitat ha mobilitzat 990 efectius aquesta setmana per vigilar l’evolució del brot, controlar la població de senglars i evitar que els animals es desplacin fora del perímetre delimitat.
Actualment, el dispositiu disposa de 34 trampes individuals i 93 estructures de captura col·lectiva conegudes com a pig brigs. A més, s’han completat 354 tancaments per impedir l’entrada o la sortida d’animals de les zones restringides.
Batudes i aguaits a l’àrea de baix risc
Les actuacions també continuen a la zona de baix risc, on durant l’última setmana s’han organitzat 27 batudes. En aquestes intervencions han participat 609 caçadors i 618 gossos.
Paral·lelament, 39 caçadors més han col·laborat en els aguaits, una modalitat de caça basada en l’espera dels animals en punts prèviament seleccionats.
Continuen les limitacions d’accés al medi natural
La Generalitat manté vigents les restriccions d’accés al medi natural dins la zona d’alt risc. Les autoritats reclamen que es respectin la senyalització i els controls instal·lats per reduir el risc de propagació del virus.
El Govern també demana no alimentar els senglars, llençar els residus en contenidors tancats i trucar al 112 si es troba un exemplar mort o amb símptomes compatibles amb la malaltia.
Una zona d’alt risc que afecta Barcelona i 19 municipis
El perímetre d’alt risc inclou Barcelona i 19 municipis de l’entorn metropolità: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, el Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat i Castellbisbal.
Les restriccions també s’apliquen als accessos al Parc Natural de Collserola.