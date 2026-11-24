El Govern manté tancada Collserola i prepara la desescalada de la PPA
- El Govern crearà un grup de treball amb experts i ajuntaments per definir una retirada progressiva de les restriccions per la pesta porcina africana
- Collserola continuarà tancada almenys fins a principis de l'any vinent, tot i la reducció de la presència de senglars a la zona afectada
El Govern començarà a preparar la retirada gradual de les mesures aplicades arran del brot de pesta porcina africana (PPA) detectat ara fa un any a l'àrea de Collserola. Tot i l'evolució favorable dels indicadors, l'executiu descarta reobrir el parcabans de principis de l'any vinent i aposta per una flexibilització progressiva i controlada de les restriccions.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat la creació d'un grup de treball integrat per personal científic i representants municipals. Aquest organisme haurà d'elaborar una proposta abans que acabi l'any per revisar les limitacions d'accés a les zones de menor risc i als sectors d'alt risc situats fora del perímetre tancat. Una segona proposta, prevista per als primers mesos del 2027, abordarà específicament les condicions per flexibilitzar l'accés a la zona més afectada, on s'inclou el parc de Collserola.
Segons el Govern, l'objectiu és avançar cap a la normalització de l'activitat al medi natural sense comprometre el control sanitari de la malaltia.
Reobertura gradual i per sectors
L'executiu planteja una desescalada basada en criteris territorials concrets i no pas en l'obertura íntegra dels municipis afectats. Així, es podria permetre la circulació per determinats camins o pistes forestals sense necessitat d'aixecar totes les restriccions d'un mateix terme municipal.
Pel que fa a Collserola, el Govern considera que requereix una gestió diferenciada pel seu pes ambiental i territorial. Per aquest motiu, no preveu recuperar-ne l'accés generalitzat fins a l'any vinent.
Des del Departament d'Agricultura insisteixen que la crisi sanitària encara no es pot donar per superada i alerten que una reobertura precipitada podria afavorir nous contagis i comprometre els resultats aconseguits durant aquest primer any de contenció.
Més de 15.000 senglars capturats en un any
El balanç del dispositiu desplegat des de la detecció del primer cas, el novembre del 2025 a Cerdanyola del Vallès, evidencia la dimensió de l'operatiu. Durant aquest període s'han analitzat més de 15.700 mostres de senglar, de les quals 448 han donat resultat positiu i 15.283 han estat negatives.
Les tasques de control han permès capturar o retirar 15.063 senglars de la zona infectada. D'aquests, més d'11.300 corresponen a actuacions dels Agents Rurals i equips de suport, mentre que els caçadors han participat en prop de 3.700 captures dins les àrees de risc.
La pressió sobre la població de senglars també s'ha traduït en una reducció significativa de la seva densitat, que actualment se situa al voltant d'un exemplar per quilòmetre quadrat dins de la zona tancada.
Reforç dels sistemes de control
Durant els darrers mesos també s'han ampliat els recursos destinats a contenir la propagació de la malaltia. El nombre de trampes especialitzades per a la captura de senglars gairebé s'ha triplicat, passant de 39 a 93 unitats entre març i novembre. Paral·lelament, els elements de tancament instal·lats al territori han augmentat de 222 a 354.
El dispositiu ha mobilitzat una mitjana de prop d'un miler d'efectius cada setmana. Els Agents Rurals han liderat l'operatiu amb el suport de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, policies locals, Protecció Civil, Tragsa i altres organismes especialitzats.
En total, més de 540 agents rurals han participat en unes actuacions que acumulen més de 30.000 jornades de treball sobre el terreny per evitar l'expansió del brot i protegir la cabana porcina.