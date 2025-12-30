L'IRB descarta que el virus de la PPA sigui el mateix que el del CReSA
- L’anàlisi genètica apunta a una possible variant nova
El misteri sobre l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) continua obert. L’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) ha determinat que el virus localitzat no coincideix genèticament amb cap de les variants amb què treballava l’IRTA CReSA.
Fins ara s'han analitzat 17 de les 19 mostres enviades pel laboratori de Bellaterra—dues més encara estan pendents perquè es trobaven congelades des de fa més de cinc anys— i ha comprovat que l’ADN del virus no és coincident.
Tampoc ho és amb prop de 800 variants documentades arreu del món. La més propera seria una detectada a Geòrgia, però presenta fins a 27 mutacions de diferència.
Davant d’aquest escenari, els investigadors apunten a la possibilitat que es tracti d’una variant nova, presumiblement de baixa virulència, sorgida a partir de l’acumulació de mutacions amb el pas del temps.
Altres línies d'investigació
Es mantenen obertes diverses línies d’investigació. El Departament d’Agricultura ha impulsat l’auditoria del CReSA i la seqüenciació genètica del virus encarregada a l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB).
Els tècnics de la Comissió Europea i el Ministeri d'Agricultura van revisar les mesures de seguretat i les instal·lacions de l’IRTA-CReSA, que no va detectar cap indici que el brot s'hagués originat al centre.
En paral·lel, el Ministeri d’Agricultura manté la seva pròpia investigació i els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil també investiguen el cas des del seu àmbit policial. La Generalitat diu estar en coordinació permanent amb les administracions i assegura que traslladarà tota la informació de què disposi.